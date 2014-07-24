Несколько машин в центре Москвы лишились колес из-за ямы в асфальте

В ЦАО несколько машин остались без колес из-за ямы в асфальте

Несколько машин остались без колес из-за образовавшейся ямы в центре Москвы. Она появилась на Рождественском бульваре, напротив дома номер 17. Участок дороги не был огорожен, передает телеканал "Москва 24".

В темноте водители замечали препятствие в последний момент и не успевали притормозить. Один из потерпевших, у машины которого оказались проколотыми сразу два колеса, самолично оградил опасный участок, чтобы другие автовладельцы могли его заранее объехать.

Позже на место аварии прибыли сотрудники полиции. Они составили протокол. Вероятно, ответственность за некачественное дорожное покрытие будет нести дорожно-строительная организация, которая отвечает за этот участок улицы. Окончательные выводы должны сделать эксперты.

По закону огораживать опасные ямы должны дорожные службы. Обычно они используют для этого сигнальные конусы и столбики. Бывает и так, что некоторые активисты сами обозначают яркой краской дорожные неровности, после чего результат проделанной работы они выкладывают в социальные сети. Подобные акции позволяет быстрее найти изъяны на дорогах и в кротчайшие сроки избавиться от них.

Сообщить о яме на дороге горожане могут, обратившись в ГИБДД. На официальном сайте Госавтоинспекции МВД России есть форма обращения. Там нужно указать свои данные, а также максимально подробно описать проблему и прикрепить фотографии.

Кроме того, можно отправить жалобу через портал "Дороги Москвы". В разделе "Обращения" нужно выбрать тему, к которой относится проблема – "Содержание улиц". После этого на интерактивной карте Москвы надо указать проблемный участок и описать все подробнее.

Пожаловаться на локальные разрушения на дороге можно и в столичное ОАТИ. Обращение можно отправить по электронной почте или оставить заявку по телефону горячей линии - 8(499) 264-96-81.