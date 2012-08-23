Читатель М24: пешеходную дорожку прикрыли дерном

Кантемир Рудаков

В Юго-западном административном округе Москвы коммунальщики решили озеленить не только двор, но и пешеходную дорожку, ведущую к детскому саду № 974.

Так, возле здания дошкольного учреждения по адресу: Ленинский проспект, дом 125, корпус3 читатель М24 обнаружил довольно затейливую картину: поверх плиточной дорожки рабочие зачем-то уложили дерн.

Подобная "маскировка" приводит в недоумение местных жителей.

Кантемир Рудаков

"22 августа проходил мимо этой дорожки вновь, и вот, что увидел: от дерна осталась только грязь поверх уложенных кирпичей. Думается мне, что на этом просто "отмыли" бюджетные деньги. Никакого логического объяснения подобным действиям я придумать не могу", - комментирует ситуацию читатель М24 Кантемир.

Напомним, на телеканале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Поработали": курьезные случаи о работе коммунальных, дорожных, рекламных служб и чиновников.

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