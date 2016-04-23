Движение в Москве ограничили из-за спортивных мероприятий

Центр столицы перекроют из-за спортивных мероприятий

В Москве ограничили движение сразу по нескольким улицам: это связано с проведением спортивных мероприятий,сообщает телеканал "Москва 24".

С 10 утра и до 14:00 автомобили не проедут по крайней правой полосе Большой Полянки, Большого и Малого Каменного моста, Боровицкой площади, Моховой, Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улиц, а также Ленинградского проспекта и Ленинградского шоссе. Это маршрут благотворительного веломарафона.

Еще в 10 часов утра стартовал забег, он пройдет по Большому Строченовскому переулку от улицы Зацепа до улицы Щипок, далее по улице Щипок от Большого Строченовского переулка до Стремянного переулка, по Стремянному переулку от Большого Строченовского переулка до дома №35, по Зацепскому тупику и по улице Зацепа от Зацепского тупика до Большого Строченовского переулка. Забег продлится до 15:00.

Еще одно ограничение коснется Заповедной улицы: в связи с проведением памятных мероприятий она будет недоступна для автомобилистов с 11:30 до 15:00.