Третье транспортное кольцо разрисуют в 150 цветов

NOVATEK ART Фото:lgz-moscow.ru

ГБУ "Гормост" определился с адресами 12-и первых "дизайнерских" эстакад и путепроводов, которые планируется разрисовать во все цвета радуги, рассказали M24.ru в учреждении. Речь идет в первую очередь об объектах на Третьем транспортном кольце (ТТК). В частности, профессиональные художники разрисуют подпорные стены на Русаковской эстакаде в районе Спартаковской площади и на Нижегородской транзитной эстакаде рядом с шоссе Энтузиастов.

Кроме того, граффити появятся на путепроводах в районе Семеновского проезда, Бутырской улицы, Остаповского проезда и Волгоградского проспекта. Помимо этого художникам отдадут Автозаводский мост через Москву-реку, а также железнодорожный мост через шоссе Энтузиастов.

Граффити на этих объектах будут небольшими, общая площадь всех 12 картин - около 850 кв. метров. Как пояснили в ГБУ "Гормост", эскизы художники должны будут согласовать с Москомархитектурой. Среди требований к рисункам – они должны быть яркими (палитра – не менее 150 цветов), держаться 15 лет и не поддаваться климатическим воздействиям. В аэрозольной краске, которую будут использовать графитчики, не должно быть свинца. На эскизы и сами работы "Гормост" готов выделить 1,4 млн рублей. Первые граффити могут быть готовы уже ко Дню города.

Напомним, в Москве сейчас проходит фестиваль "Лучший город земли", в рамках которого известные граффити-художники разрисуют стены 150 домов и технических сооружений - тепловых пунктов, насосных станций и т.д. Как рассказал M24.ru директор проекта Иван Пантелеев, при создании картин в общественных пространствах художники руководствуются тем, чтобы они были понятны обычным москвичам. "Граффити должны создавать позитивное настроение, - отметил Пантелеев. – Психоделических депрессивных вещей, которые могут выбить людей из колеи, быть не может".

По его словам, качество материалов должно быть таким, чтобы граффити не нужно было перекрашивать каждый год. "Хотя от вандалов, картины, которые появляются в городе, не защищены, - посетовал он. – Существуют, конечно, антивандальные покрытия, но они существенно удорожают проект".

Участник группы "Арт-300" Дмитрий Левочкин полагает, что за сумму, предлагаемую ГБУ "Гормост", можно сделать рисунки хорошего качества. "Важно, чтобы они были грамотно вписаны в инфраструктуру города, - полагает он. – Хороший художник с помощью красок может даже изменить архитектуру сооружения". Он отметил, что граффити на площади 100 кв. метров обойдутся примерно в 150 тысяч рублей, а если картины нужно делать на высоте и арендовать для этого спецтехнику – 250 – 300 тысяч.

Левочкин поддерживает стремление делать граффити на эстакадах и путепроводах в ярких цветах. "Правда, гарантировать, что картины будут держаться 15 лет, будет сложно, так как краски, которые сейчас активно используются, на рынке всего 6 – 7 лет. Но их качество весьма достойное", - полагает Левочкин.

По мнению участника группы "Арт-300", при работе с госпроектами самое важное – пройти все согласования. "Сегодня чиновники не всегда доверяют художникам, и зачастую приходится делать проект на заданный сюжет", - отметил Левочкин.

Напомним, в конце июня этого года Сергей Собянин поручил чиновникам наладить взаимодействие с Молодежным советом при мэре по поводу граффити на городских объектах. Позже и.о. главы департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин сообщил, что молодым художникам отдадут несколько подземных пешеходных переходов. Один из них – под Онежской улицей – был разрисован еще в июле, пояснил Иван Пантелеев. Еще пять находятся в проекте – два под Измайловским проспектом и по одному – под Волгоградским проспектом, Шмитовским проездом, Большой Филевской улицей.

Маргарита Верховская