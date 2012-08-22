Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 августа 2012, 18:37

Калужское, Киевское и Симферопольское шоссе соединят 23 дороги

дороги расширение Москвы железные дороги Новая Москва трафик Марат Хуснуллин

ИТАР-ТАСС

В Москве начато проектирование 23 дорог, которые будут являться поперечными связками между Калужским, Киевским и Симферопольским шоссе. Речь идет о строительстве дорог на территории новой Москвы.

Кроме того, Калужское шоссе станет 10-полосным, сообщает столичный стройкомплекс со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. По его словам, подготовка территории начнется уже в этом году, а строительство – в 2013 году.

Заммэра подчеркнул, что основным видом транспорта на территории новой Москвы станет железная дорога. На присоединенной территории планируется запустить скоростные поезда.

"Наша задача - не просто построить железную или автодорогу. Важно, чтобы вложения в инфраструктуру стали источником привлечения дополнительного капитала. Вокруг этой инфраструктуры будут появляться объекты недвижимости и новые рабочие места", – добавил Хуснуллин.

Также на новых территориях будут реконструированы железнодорожные переезды и пути Смоленского и Киевского направлений.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать