Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

22 мая 2012, 15:34

Реконструкция трех вылетных магистралей завершится в этом году

дороги Каширское шоссе Ленинградское шоссе реконструкция Варшавское шоссе вылетные магистрали Марат Хуснуллин

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил сегодня, что работы по реконструкции Каширского, Варшавского и Ленинградского шоссе в основном будут завершены уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Хуснуллин рассказал, что строительство Четвертого транспортного кольца власти планируют завершить в течение пяти лет.

По его словам, несмотря на то, что плановое завершение работ по Варшавке и Каширке должно было состояться только во втором квартале 2013 года, анализ хода строительства показал, что основные работы могут быть закончены уже в этом году.

Сейчас общая протяженность реконструируемой сети вылетных магистралей столицы по 19 магистралям составляет 270 километров. Для разгрузки транспортных потоков и общего улучшения транспортной ситуации планируется реконструировать все 19 вылетных магистралей столицы.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать