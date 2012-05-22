Реконструкция трех вылетных магистралей завершится в этом году

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил сегодня, что работы по реконструкции Каширского, Варшавского и Ленинградского шоссе в основном будут завершены уже в этом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Хуснуллин рассказал, что строительство Четвертого транспортного кольца власти планируют завершить в течение пяти лет.

По его словам, несмотря на то, что плановое завершение работ по Варшавке и Каширке должно было состояться только во втором квартале 2013 года, анализ хода строительства показал, что основные работы могут быть закончены уже в этом году.

Сейчас общая протяженность реконструируемой сети вылетных магистралей столицы по 19 магистралям составляет 270 километров. Для разгрузки транспортных потоков и общего улучшения транспортной ситуации планируется реконструировать все 19 вылетных магистралей столицы.