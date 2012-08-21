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Город

21 августа 2012, 19:41

Купить билеты на маршрутки можно будет только в городских кассах

дороги наземный транспорт маршрутные такси

Московские власти разрабатывают новую модель управления наземным транспортом, согласно которой билеты на "маршрутки" будут продавать в кассах, а на каждом маршруте останется только один перевозчик

Московские власти разрабатывают новую модель управления наземным транспортом, согласно которой на каждом городском маршруте будет работать только один перевозчик, которого определит система аукционов.

При этом перевозчикам запретят продавать билеты. Приобрести билеты можно будет только в городских кассах, рассказал "Известиям" глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Глава компании "Транс-вэй" Владислав Толстухин отметил, что схема, при которой город платит перевозчику за рейсы, является единственно возможным вариантом при введении единого билета. При этом он усомнился, что новая система будет эффективна для города и пассажиров – перевозчики уже не будут заинтересованы в борьбе с "зайцами", а это значит, что город может потерять миллиарды рублей.

Напомним, в настоящее время московские и подмосковные власти разрабатывают стратегию транспортного развития региона до 2020 года. Эксперты предлагают полностью отказаться от маршруток и перейти на автобусы большой вместимости. Также стратегия предусматривает изменение концепции городского такси, "выдавливание" из центра столицы личного автотранспорта, постройку новых линий метро, запуск в Подмосковье скоростных трамваев, отказ от маршруток и многое другое.

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