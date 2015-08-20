В День города не будут ограничивать движение транспорта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В День города в Москве не будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Мы не будем делать никаких перекрытий движения, обойдемся возможностями, которые у нас имеются", – цитирует Кибовского Агентство "Москва".

В этом году в День города помимо праздничного концерта на Красной площади, концерты будут проходить еще на 25 площадках, а также на 27 окружных площадках по префектурам. Также будет создано около 500 районных площадок на базах школ, домов культуры, творческих центров и более 300 площадок во дворах.

Кибовский отметил, что никого из выступающих артистов не приглашают работать за деньги - власти предоставят только технические возможности.

"Это должен быть зов сердца выступать перед горожанами. Мы даем технические возможности, а вся творческая составляющая идет от души", - сказал он.

Добавим, что столичные власти еще не анонсировали полную программу Дня города. Однако уже известно, что Главным концертом, подготовленным к празднику, станет бесплатное выступление группы Aerosmith на Лубянской площади.

На День города безопасность жителей столицы обеспечат около 15 тысяч полицейских и сотрудников МЧС.

Также уже известно, что в Воронцовском парке день рождения столицы отметят джазовым фестивалем. На основной сцене для всех посетителей выступят около семи музыкальных коллективов.

Кроме того, на аллеях парка можно будет услышать музыку струнного квартета SOPHIA и BUBAMARA BRASS BAND.