Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2017, 00:03

Город

Протяженность дороги Мамыри – Шарапово в ТиНАО составит порядка 30 км

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Протяженность автомобильной дороги Мамыри – "Солнцево – Бутово – Видное" – Пенино – Шарапово в ТиНАО составит более 30 километров. В следующем году власти столицы могут начать детальное проектирование дороги. Об этом m24.ru рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Согласно предварительному проекту Москомархитектуры, на каждом направлении трассы будет три полосы, включая выделенную полосу для общественного наземного транспорта. Планируется установить более 30 шумозащитных экранов, более 10 светофоров и порядка 20 внеуличных переходов. Кроме того, вдоль дороги обустроят автобусные остановки и дождевую канализацию.


"Департамент выступил с предложением построить дорогу Мамыри – "Солнцево – Бутово – Видное" – Пенино – Шарапово, Москомархитектура его поддержала и подготовила предварительные эскизы. Если правительство города одобрит идею, дорога будет включена в адресную инвестиционную программу, и в следующем году может начаться проектирование", – сказал Жидкин.

Ссылки по теме

Согласно схемам территориального планирования Троицкого и Новомосковского округов, к 2035 году население ТиНАО достигнет 1,5 миллиона человек, здесь будет создан один миллион рабочих мест, построено 700 километров дорог и 45 километров линий метро. Эти схемы необходимы для того, чтобы обозначить места, где будут построены новые дороги, жилые кварталы, появятся новые рабочие места, парковые зоны, инженерная инфраструктура. К 2020 году планируется провести метро до Троицка, в дальнейших планах – дойти до Внукова, а также замкнуть второе кольцо подземки (ТПК). Сокольническую линию метро продлят от станции "Саларьево" до административно-делового центра "Коммунарка". Протяженность скоростной трамвайной сети на территории ТиНАО достигнет 175 километров к 2035 году. В частности, трамвай соединит Сокольническую и Калининско-Солнцевскую линии метро. К 2035 году в ТиНАО должно появиться более 20 транспортно-пересадочных узлов. До 2021 года на присоединенных территория построят более 165 км автомобильных дорог.
Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
дороги новые территории Владимир Жидкин департамент развития новых территорий Москвы строительство дорог ТиНАО городское хозяйство парки и пешеходные зоны
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика