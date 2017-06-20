Протяженность дороги Мамыри – Шарапово в ТиНАО составит порядка 30 км

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Протяженность автомобильной дороги Мамыри – "Солнцево – Бутово – Видное" – Пенино – Шарапово в ТиНАО составит более 30 километров. В следующем году власти столицы могут начать детальное проектирование дороги. Об этом m24.ru рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Согласно предварительному проекту Москомархитектуры, на каждом направлении трассы будет три полосы, включая выделенную полосу для общественного наземного транспорта. Планируется установить более 30 шумозащитных экранов, более 10 светофоров и порядка 20 внеуличных переходов. Кроме того, вдоль дороги обустроят автобусные остановки и дождевую канализацию.



"Департамент выступил с предложением построить дорогу Мамыри – "Солнцево – Бутово – Видное" – Пенино – Шарапово, Москомархитектура его поддержала и подготовила предварительные эскизы. Если правительство города одобрит идею, дорога будет включена в адресную инвестиционную программу, и в следующем году может начаться проектирование", – сказал Жидкин.