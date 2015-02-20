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20 февраля, 15:56

На дорогах могут появиться "островки безопасности" для пешеходов

дороги Минтранс островки безопасности пешеходыне переходы

Фото: M24.ru

Минтранс предложил организовать на переходах многополосных дорог "островки безопасности" для пешеходов. Проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов.

Авторы проекта предлагают законодательно закрепить термин "островок безопасности". Сам он будет представлять из себя "элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения противоположных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный при помощи линий горизонтальной дорожной разметки".

"Островок безопасности" предназначен для остановки пешеходов при переходе проезжей части. Помимо этого, к нему может относиться и часть разделительной полосы, через которую проложен переход.

Правила дорожного движения для пешеходов

Напомним, за последние три года в Москве отремонтировали более 100 пешеходных переходов, заявил Сергей Собянин.

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"В Москве реализуется программа капитального ремонта мостов, тоннелей и пешеходных переходов, построенных 30-50 лет назад. Только за последние три года ремонтные работы выполнялись на 10 крупных транспортных сооружениях и более 100 пешеходных переходах. Это - часть большой работы по улучшению условий для пешеходного движения и модернизации дорожных магистралей в Москве. Своевременно проведенный ремонт позволит этим сооружениям исправно функционировать следующие несколько десятилетий", - сказал Сергей Собянин.

Ранее M24.ru сообщало, что на всех регулируемых пешеходных переходах Зеленограда в 2015 году могу появиться адаптивные светофоры. Об этом рассказал член комиссии по организации и безопасности дорожного движения в Зеленограде Константин Антонович.

"Если пешеход не успевает перейти зебру, то система придерживает ему зеленый свет еще на 2-3 секунды", - пояснил Антонович. По его словам, контролироваться пешеходный переход будет с помощью специальных датчиков движения, установленных на светофорах.

Антонович добавил, что сейчас стартует пилотный проект установки адаптивных светофоров совместно с "Центром организации дорожного движения". Все эти нововведения реализуются в рамках создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в столице.

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