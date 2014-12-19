В новогоднюю ночь в центре Москвы перекроют девять улиц

Девять улиц в центре Москвы перекроют в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января из-за праздничных мероприятий в центре Москвы перекроют движение на девяти улицах. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, больше всего ограничений будет на Тверской улице. Ее перекроют в трех местах. Также изменится схема движения на Моховой улице, Охотном ряду, Петровке, Ильинке, в Театральном проезде, Рахмановском переулке, на Москворецкой и Кремлевской набережных.

При этом Ликсутов отметил, что ограничение для автотранспорта существенно не отразится на транспортной ситуации.

Добавим, станции метро и общественный транспорт будут работать дольше в Новый год и на Рождество.

В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет открыто для пассажиров до двух часов, самые востребованные маршруты "Мосгортранса" будут ходить до трех часов

Кроме того, к праздникам выпустят специальные новогодние билеты.