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19 августа 2014, 16:26

Внутри Бульварного кольца сохранится скорость в 60 км/ч - мэр Москвы

дороги мэр Москвы Бульварное кольцо скорость движения Активный гражданин Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Скорость движения транспорта в пределах Бульварного кольца останется прежней – 60 км/ч, заявил Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Мэр Москвы отметил, что данное решение было принято по результатам опроса москвичей в "Активном гражданине".

Ранее стартовало голосование, где у москвичей спрашивали – стоит ли снизить максимально разрешенную скорость внутри Бульварного кольца с 60 км/ч до 40 км/ч.

"Мы проводили большой опрос по ограничению скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Приняло участие большое количество граждан - около 140 тысяч человек. Это, пожалуй, самое большое обсуждение, самое масштабное за всю историю проекта. Мнения разделились", - сказал мэр.

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По словам Собянина, "против" уменьшения предела скорости высказались 74,5 тысячи опрошенных, поддержали инициативу 38,5 тысячи респондентов, а доверили решение вопроса специалистам около 27 тысяч "активных граждан".

"Я считаю, с учетом мнения горожан необходимо продолжить обсуждение этой темы и никаких решений не принимать. Если через какое-то время москвичи примут другую сторону, то мы вернемся к этому вопросу", - добавил Собянин.

Отметим, что опрос "Стоит ли снижать максимально разрешенную скорость внутри Бульварного кольца" проходил с с 22 июля по 15 августа.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час. Ограничение будет введено в 2015 году. Напомним также, что ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости на всем Третьем транспортном кольце с 80 до 60 километров в час.

"Активный гражданин"

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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