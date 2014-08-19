Внутри Бульварного кольца сохранится скорость в 60 км/ч - мэр Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Скорость движения транспорта в пределах Бульварного кольца останется прежней – 60 км/ч, заявил Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

Мэр Москвы отметил, что данное решение было принято по результатам опроса москвичей в "Активном гражданине".

Ранее стартовало голосование, где у москвичей спрашивали – стоит ли снизить максимально разрешенную скорость внутри Бульварного кольца с 60 км/ч до 40 км/ч.

"Мы проводили большой опрос по ограничению скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Приняло участие большое количество граждан - около 140 тысяч человек. Это, пожалуй, самое большое обсуждение, самое масштабное за всю историю проекта. Мнения разделились", - сказал мэр.

По словам Собянина, "против" уменьшения предела скорости высказались 74,5 тысячи опрошенных, поддержали инициативу 38,5 тысячи респондентов, а доверили решение вопроса специалистам около 27 тысяч "активных граждан".

"Я считаю, с учетом мнения горожан необходимо продолжить обсуждение этой темы и никаких решений не принимать. Если через какое-то время москвичи примут другую сторону, то мы вернемся к этому вопросу", - добавил Собянин.

Отметим, что опрос "Стоит ли снижать максимально разрешенную скорость внутри Бульварного кольца" проходил с с 22 июля по 15 августа.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти уже одобрили инициативу о снижении скорости внутри Садового кольца до 50 километров в час. Ограничение будет введено в 2015 году. Напомним также, что ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости на всем Третьем транспортном кольце с 80 до 60 километров в час.