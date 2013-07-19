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19 июля 2013, 14:27

Город

Стоимость строительства развязки на Дмитровке снижена на 145 млн руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость строительства транспортной развязки на пересечении Дмитровского шоссе и 3-го Нижнелихоборского проезда снизили на 143,5 млн рублей, информирует пресс-служба Москомэкспертизы.

"Так в разделы проектной документации: сложные вспомогательные сооружения и устройства, дороги и подземные пешеходные переходы, были внесены дополнительные изменения, касающиеся новых строительных технологий и конструкций, применение которых уменьшило стоимость строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении.

По словам и.о. председателя комитета Игоря Солонникова, речь идет о дополнительной экономии стоимости строительства этой транспортной развязки сверх той, что уже была достигнута ранее. При этом конструкция тоннеля отвечает всем требованиям надежности и безопасности, предъявляемым к подобным сооружениям.

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