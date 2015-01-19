Снегопады осложнят дорожную ситуацию в столице

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

К концу января ситуация на дорогах Москве ухудшится, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В столичном регионе ожидается снегопад и отрицательные значения температуры, что может повлечь рост числа ДТП. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах.

"В конце января вероятно возникновение заторов на съездах с крупных магистралей, в частности в местах концентрации ДТП. В вечерний час-пик рекомендуется воздержаться от поездок на личных автомобилях или перенести их на более позднее время для недопущения ухудшения дорожно-транспортной ситуации", - отметил замруководителя ЦОДД Александр Поляк.

Отметим, в первые рабочие дни после новогодних праздников столичные дороги оставались свободными и скорость на основных магистралях увеличилась. Так, наименее загруженными на прошлой неделе были МКАД, Ленинградское шоссе и Кутузовский проспект. А наиболее загруженными были Люблинская улица, Щелковское шоссе и Мичуринский проспект.

Как ранее сообщал M24.ru, потепление в Москве заканчивается: в середине недели будет до -16. В дальнейшем синоптики прогнозируют, что похолодание продолжится: в конце января столбики термометров могут опуститься до отметки в -22. При этом в городе будет солнечно и без осадков.

Добавим, что февраль обещает быть сравнительно теплым: согласно прогнозам, температура не опустится ниже -18.

В понедельник, 19 января, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег и около ноля. Такая температура ниже нормы на 8-9 градусов.