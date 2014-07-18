Британские ученые обучают автомобильное кресло измерять ЭКГ

Автомобильное кресло обучают измерять ЭКГ

Британские исследователи начали тестировать возможность измерения электрокардиограмм (ЭКГ) с помощью системы, встроенной в автомобильное кресло.

"Ученые разрабатывают специальные датчики, которые будут способны на расстоянии делать ЭКГ. Они будут зашиты в водительское кресло, и каким-то образом они будут "завязаны" с системой безопасности автомобиля. Если вдруг человеку становится плохо или у него случается инфаркт во время движения, то, возможно, машина будет останавливаться самостоятельно", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" автоэксперт, руководитель отдела спецпроектов телеканала "Автоплюс" Павел Федоров.

По его словам, примерно год назад, в Японии уже предлагали вводить подобную систему: "Датчики предлагали устанавливать на руле. Например, в Токио порядка 70 человек в год умирает за рулем от инфаркта, а, как считают японцы, инфаркт можно распознать примерно за 4 часа его наступления. Пока ничего не известно, прижилась ли эта идея в Японии или нет".

Он добавил, что если в водительское сиденье будет установлены эти датчики, то число ДТП с неуправляемыми автомобилями из-за плохого самочувствия водителя будет сокращено.

"Важно, чтобы все эти датчики одобрили различные медицинские организации. Так как люди могут начать подавать иски в суд, что прибор неправильно дал показания. Все необходимо проверить. А сама идея очень здравая", - подытожил Павел Федоров.