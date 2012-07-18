Москва закупит снегоуборочную технику на 700 млн рублей

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Власти Москвы объявили открытый аукцион на поставку 180 линейных снегопогрузчиков для нужд префектур административных округов города. Покупка техники обойдется столице в 702 миллиона рублей, соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В каждый административный округ планируется поставить по 18 снегопогрузчиков. Техническая производительность машины должна составлять не менее 300 кубометров в час. Также требуется наличие системы видеонаблюдения для контроля зоны погрузки.

Вся техника должна быть поставлена до 20 декабря. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 августа, электронный аукцион назначен на 16 августа.

Ранее сообщалось, что зимой 2011-2012 годов были внесены изменения в регламент содержания улично-дорожной сети. В частности, было разрешено применение комбинированных твердых реагентов на тротуарах. А снег вывозился в течение 2-4 дней после каждого снегопада.