Количество ДТП на реконструированных улицах сократилось на треть

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Количество аварий на столичных улицах, реконструированных в прошлом году по программе "Моя улица", сократилось до 67 процентов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает "Интерфакс".

"После благоустройства улиц в 2015 году удалось до двух раз увеличить пропускную способность на некоторых улицах", – заявил Ликсутов.

В частности, на Малой Никитской улице перед пересечением с Тверским бульваром создали дополнительную полосу для поворота направо. Это позволило увеличить пропускную способность в два раза и снизить количество аварий на 39 процентов.

По словам заммэра, за год действия программы на 15 процентов увеличилось число пассажирских мест в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые проходят по улицам, реконструированным в прошлом году.

Отметим, программа благоустройства "Моя улица" реализуется с учетом мнения москвичей. На первом ее этапе в проекте "Активный гражданин" жители столицы решили, какие элементы необходимо включать в обновление улиц различного типа.

Так, в стандарт благоустройства магистралей вошли навигация, приведение в порядок "народных троп", остановок общественного транспорта, установка дополнительной уличной мебели и озеленение территорий.