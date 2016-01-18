Движение по Рязанскому переулку с 8 февраля станет односторонним

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 8 февраля Рязанский переулок станет односторонним. Новая схема дорожного движения будет введена на участке по направлению от дома 8 по Новорязанской улице в сторону Басманного переулка, сообщает пресс-служба "Центра организации дорожного движения".

Решение изменить схему организации движения принято по итогам анализа дорожной ситуации и транспортного планирования. Предполагается, что эти меры позволят улучшить условия движения как для автомобилистов, так и для пешеходов.

В "Центре организации дорожного движения" попросили автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Фото: пресс-служба ГКУ ЦОДД

Напомним, с 22 декабря одностороннее движение ввели на семи столичных улицах. В том числе и в Малом Демидовском переулке по направлению от Гороховского переулка к улице Казакова.

Это должно привести к увеличению парковочных мест. Также повысится пропускная способность прилегающих улиц.