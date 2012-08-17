"Коммерсантъ": пятница, 17 августа 2012 года

Своя «Звезда» ближе к теле

Минобороны не хочет отдавать канал Общественному телевидению

Вокруг канала «Общественное телевидение России» разгорается конфликт. По сведениям "Ъ", министр обороны Анатолий Сердюков обратился с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву, обосновав нецелесообразность передачи частот телеканала «Звезда», на которых, согласно президентскому указу, в 2013 году должно начаться вещание Общественного телевидения. Его генеральный директор Анатолий Лысенко заявил "Ъ", что «государство должно само определить, кто ему важнее и насколько ему вообще нужно Общественное телевидение».

Арина Бородина, Иван Сафронов, "Ъ"

Три года спустя воду

Саяно-Шушенская ГЭС почти восстановлена, а вину за трагедию на себя никто не берет

Сегодня исполняется три года со дня катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС), жертвами которой стали 75 человек. Согласно выводам следственного комитета России (СКР), аварийная ситуация на станции фактически развивалась с 1979 года. Но отвечать за последствия трагедии придется менеджменту ГЭС 2009 года, с тех пор полностью сменившемуся. Новый менеджмент уже потратил на ликвидацию последствий аварии 27 млрд руб. из планируемых почти 40 млрд руб., а правительство создало традицию начинать на СШГЭС громкие кампании по критике участников отрасли.

Федор Максимов, Наталья Скорлыгина, "Ъ"

Банки приняли повышенные обязательства

Каждый третий из топ-30 поднимает ставки по депозитам

Ответом на резкое снижение притока средств населения в банковскую систему в июле стало повышение ставок по вкладам крупными игроками. С начала августа о повышении доходности депозитов объявили девять банков из топ-30 по объему средств населения. Еще месяцем ранее ни один банк из этой категории ставок не повышал. Реакцией на увеличение ставок рядом крупных игроков станет рост доходности депозитов по рынку в целом, прогнозируют эксперты. Банки будут вынуждены пойти на более щедрое вознаграждение вкладчикам, чтобы не допустить их перехода к конкурентам.

Ксения Дементьева, "Ъ"

Облик столицы определит двухэтажная конструкция

Мэрия разделит должности главы Москомархитектуры и главного архитектора

Руководство столичной мэрии вчера обсудило новую структуру Москомархитектуры, где уже месяц идут кадровые перестановки. В мэрии решили разделить должности главы этого ведомства и главного архитектора Москвы, при этом на место последнего, по словам участников совещания, подыскивается молодой человек с иностранным опытом работы, «не обремененный прежними связями». Им может стать 35-летний партнер компании «Speech Чобан & Кузнецов» Сергей Кузнецов, разрабатывавший генплан Сколково.

Александр Воронов, "Ъ"

Москву пронизывает хорда протестов

Жители выступили против строительства автомагистрали

Жители районов Крылатское, Щукино, Хорошево-Мневники Кунцево и Коптево протестуют против строительства Северо-Западной хорды, которая по задумке московских властей должна решить проблему пробок в четырех округах Москвы. Горожане не хотят, чтобы многополосная магистраль проходила в нескольких метрах от их домов, и уже обратились за помощью в правозащитное движение «За права человека».

Иван Буранов, "Ъ"

Выборы мэров станут обязательными

Правительство одобрило разработку Минрегиона

Вчера правительство РФ одобрило законопроект, вводящий обязательность выборов глав муниципалитетов, подготовленный Министерством регионального развития. Эксперты приветствуют возвращение выборов мэров, однако отмечают, что законопроект сужает полномочия местного самоуправления (МСУ), которое имеет право само решать вопросы организации власти на местах.

Наталья Городецкая, "Ъ"

Фонду медстрахования представили главного исполнителя

Стандартизовать медицину будет Наталья Стадченко

Вчера коллективу Федерального фонда обязательного медицинского страхования была представлена новый председатель — им назначена Наталья Стадченко, с 2007 года возглавлявшая территориальный фонд ОМС Краснодарского края. Опыт успешного региона при переходе на одноканальное финансирование и стандарты оказания медицинской помощи ей предстоит перенести на всю страну.

Дарья Николаева, "Ъ"

Уполномоченные добиваются права влиять на чиновников

Владимир Путин их в этом поддерживает

Президент Владимир Путин в ходе вчерашней встречи с региональными уполномоченными по правам человека поддержал идею законодательно обязать должностных лиц реагировать на обращения омбудсменов и сделать институт уполномоченных обязательным для всех регионов. Президент также не исключил возможности участия омбудсменов в квалификационных коллегиях судей. Правозащитники считают, что предложенные меры сделают этот институт более эффективным.

Наталья Корченкова, "Ъ"

Панк-молебну вынесли гражданский приговор

Большинство считает суд над Pussy Riot справедливым и беспристрастным

Россияне готовы к приговору участницам Pussy Riot. Как выяснил «Левада-центр», большинство граждан считает, что суд над Pussy Riot проходит «справедливо и беспристрастно», а его инициатором стала «широкая церковная общественность». Этим процессом власть потакает «самым консервативным, самым необразованным слоям населения», отмечают эксперты.

Максим Иванов, "Ъ"



Дискуссию о законах включают в сеть

Вести ее предписано по правилам Белого дома

Правительство одобрило унифицированные правила раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения для всех федеральных органов исполнительной власти. С 15 апреля 2013 года на общественную экспертизу на единый интернет-портал будет направляться около 15 тысяч документов в год. Эксперты опасаются, что без проработанной системы экспертизы и учета мнений либеральные послевыборные обещания президента Владимира Путина могут превратиться в балаган.

Петр Нетреба, Юрий Барсуков, "Ъ"



«Ночной охотник» завис перед падением

Причиной аварии Ми-28Н в Моздоке мог стать отказ двигателей

Вчера на военном аэродроме Моздока аварийно приземлился новейший боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». Его пилот и штурман-оператор не пострадали, однако сама машина получила значительные повреждения. По данным вертолетчиков, экстренно снижаться им пришлось из-за внезапной потери тяги. Моздокское ЧП стало уже третьим по счету с вертолетами Ми-28Н, причем все они были связаны с силовыми установками.

Сергей Машкин, "Ъ"

Массово арестованных массово освободили

Из восьми подозреваемых в покушении на муфтия Татарии освобождены семь

Вчера были освобождены из-под стражи семь подозреваемых в покушении на муфтия Татарии, председателя республиканского Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Илдуса Файзова и убийстве его заместителя. Следственное управление СКР по Татарии само изменило им меру пресечения, после того как были установлены и объявлены в розыск настоящие исполнители и организаторы этих преступлений.

Андрей Смирнов, Казань, "Ъ"

Таможня оформила многомиллионную аферу

Фуры с фиктивным грузом проходили Можайский пост без досмотра

Раскрыта одна из крупнейших за последнее время махинаций, целью которой был вывод валютных средств за границу. По данным следствия, трое сотрудников Можайского таможенного поста оформляли бизнесменам документы на якобы поставленные в Россию грузы, благодаря чему те перечислили своим зарубежным фирмам $427 млн.

Юрий Сенаторов, "Ъ"

Кредит Россельхозбанка обеспечили задержанием

Экс-президент алтайского холдинга «Изумрудная страна» попала из аэропорта в изолятор

Вчера в барнаульском аэропорту была задержана экс-президент агрохолдинга «Изумрудная страна» Ольга Антипина. Следствие считает ее пособницей бывших топ-менеджеров алтайского регионального филиала (АРФ) Россельхозбанка Евгения Роговского и Константина Гладышева, подозреваемых в мошенничестве при кредитовании агрохолдинга. «Изумрудная страна» не вернула банку более 8 млрд руб. По мнению адвоката госпожи Антипиной Виктора Чумакова, следователи делают все, чтобы добиться ареста его подзащитной. До сих пор суды отказывали в применении к ней какой-либо меры пресечения.

Юрий Белов, Новосибирск, "Ъ"

Франсуа Олланд потерял сто дней

Президент уже вызывает недовольство у большинства французов

Беспорядки в городе Амьене на севере Франции, когда погромщики жгли дома и школы, забрасывая полицию фейерверками, ярко осветили первые итоги президентства Франсуа Олланда. За сто дней, прошедших с момента своего избрания, новый хозяин Елисейского дворца выполнил многие предвыборные обещания, что ничуть не улучшило ситуацию в стране. С подробностями — парижский корреспондент "Ъ" АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ.

Россию вмешали во внутрисемейные дела Сирии

Новость о ранении брата Башара Асада была подана на чистом арабском, но голосом МИД РФ

Россия оказалась в центре очередной сомнительной истории, связанной с сирийским конфликтом. Саудовская газета Al Watan опубликовала интервью со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку, заместителем главы МИДа Михаилом Богдановым, который сообщил среди прочего о тяжелом ранении младшего брата президента Башара Асада. На Смоленской площади отрицают сам факт такого интервью, говоря о еще одной «провокации против Москвы». Автор интервью Омар аз-Зубейди продолжает настаивать, что беседовал с дипломатом. Однако опрошенные "Ъ" эксперты—носители языка убеждены: на размещенном в сети аудиофайле от Al Watan записана речь араба, а не иностранца.

Елена Черненко, "Ъ"



Братство костоломов

«Неудержимые-2» в российском прокате

В прокат вышел фильм Саймона Уэста «Неудержимые-2» (The Expendables 2) — продолжение зубодробительного капустника Сильвестра Сталлоне о стариках-наемниках. МИХАИЛ ТРОФИМЕНКОВ испытал на премьере счастье, какого не испытывал со времен первых перестроечных видеосалонов. "Ъ"



Европа с зубами

Продолжается Выборгский кинофестиваль

На XX фестивале российского кино «Окно в Европу» произошел некоторый перелом в сторону бодрости после показа конкурсного фильма Михаила Брашинского «Шопинг-тур», тем более уместного в данном контексте, что речь в нем идет о поездке из Петербурга в Финляндию, путь в которую лежит как раз через Выборг. С неожиданным взглядом на финский национальный характер познакомилась ЛИДИЯ МАСЛОВА. "Ъ"

«Кубань» нашла замену в резерве

Клуб возглавил Юрий Красножан

Футбольный клуб премьер-лиги «Кубань», расставшись с Даном Петреску, лишь два дня оставался без главного тренера. Вчера краснодарцев возглавил Юрий Красножан, в последнее время руководивший второй сборной России. Инициатором его назначения стал основной акционер клуба, владелец «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан.

Петр Кузнецов, "Ъ"



Отложенный реванш

Аргентинцы одолели немцев, а англичане — итальянцев

Помимо матча футбольных сборных России и Кот-д`Ивуара, завершившегося вничью — 1:1, в среду состоялось еще три десятка товарищеских встреч. Наиболее рейтинговыми были схватка сборных Германии и Аргентины, из которой победителями вышли аргентинцы — 3:1, и столкновение сборных Англии и Италии, в котором англичанам удалось поквитаться с соперником за поражение в четвертьфинале Евро-2012 — 2:1.

Юрий Угринов, "Ъ"