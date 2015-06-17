Тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон" вырастут с 1 июля

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На платных участках трассы М-4 "Дон" с 1 июля индексируются тарифы на проезд. Повышение не затронет платного участка в обход Воронежа, сообщает пресс-служба "Автодора".

Так, для легковых автомобилей стоимость проезда по платному участку от 48-го до 71-го километра составит от 15 до 35 рублей. В ночное время проезд дешевле в два раза.

Стоимость проезда:

для легковушек и мотоциклов – 15 рублей ночью (с 0.00 до 7.00) и 35 рублей днем;

для среднегабаритного транспорта – 20 рублей ночью и 50 рублей днем;

для автобусов и грузовиков – 30 рублей ночью и 70 рублей днем;

для фур и автомобилей с прицепом выше 2,6 метра – 60 рублей ночью и 140 рублей днем.

Цены на проезд по другим платным участкам для легковушек варьируются от 25 до 120 рублей. Стоимость проезда зависит от длины платного участка дороги.

Стоит отметить, что на участках трассы, которые начали эксплуатироваться до 2013 года, тарифы менялись один раз – в 2012 году.

После этого цены менялись только на новых участках трассы после их запуска. Так, на участках в обход Богородицка, Ефремова, Ельца и Яркино действовали цены 2014 года.

Индексация тарифов проводится на основании данных о росте потребительских цен за прошедшие три года. Тариф рассчитывается по формуле 1 рубль за километр плюс инфляция. Таким образом, в этом году после индексации тариф для легковых автомобилей составит 1 рубль 30 копеек за километр в дневное время. Ночью действуют скидки.

Ранее "Автодор" запустил программу скидок для постоянных пользователей платных участков трассы М-4 "Дон". Водителям предложат скидки на проезд в зависимости от частоты или дальности поездок.

Автомобилисты смогут получать баллы за оплаченные километры или за каждый проезд через пункт взимания платы. Воспользоваться скидками сможет любой водитель, который приобрел или взял в аренду транспондер (прибор, которые автоматически списывают сумму за проезд), зарегистрировался в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru и подтвердил желание стать участником программы.