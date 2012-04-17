Обзор печатной прессы за 17 апреля

Газете «Ведомости» стало известно, что правительство России может устраниться от решения вопроса о том, в каком из двух московских аэропортов — «Домодедово» или «Шереметьево» — строить третью взлетно-посадочную полосу. По данным издания, аэропортам предложено самим построить всю инфраструктуру.

Газета «Московские новости» пишет, что после таяния снега горожане заметили лежащие на земле и асфальте кучки белого порошка. Оказывается, это мраморная крошка, оставшаяся от антигололедных реагентов. Москвичи обеспокоены выпадением крошки, чиновники считают, что она не опасна. Экологи говорят, такое количество порошка свидетельствует о большом расходе реагентов.

«Коммерсант» посвятил газетную полосу строительству новых дорог. Издание отмечает, что команда Сергея Собянина отказалось от основной стратегии Юрия Лужкова — возведения дорогостоящих транспортных колец, — и будет строить хорды и рокады.

В «Известиях» пишут, что большинство жителей центра Москвы хотят за участие в субботниках что-нибудь получить, и не только материальное. Таковы результаты опроса, проведенного префектом ЦАО Сергеем Байдаковым в своем блоге. В этом году столичные власти обещают жителям, принявшим участие в работах по благоустройству придомовой территории, не только эфемерный почет, но и вполне реальные подарки, при том что в 90% случаев власти не вправе агитировать горожан приходить на субботники.