В генплане учтут данные ГЛОНАСС и сотовых операторов о передвижениях москвичей

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Новый генеральный план Москвы будет разработан с учетом данных о передвижении наземного транспорта, автомобилей и сотовых абонентов. Об этом в интервью M24.ru рассказала и.о. директора НИиПИ Генплана Карима Нигматулина.

"Мы используем новые источники данных, которые позволяют более четко понимать, что происходит в городе, - пояснила Нигматулина. - Такие данные часто называют "биг-дата". Это, во-первых, треки, информация о передвижении людей на дорогах. Они показывают загруженность: если где-то движение становится медленнее, значит, там пробка. Когда мы анализируем такую информацию в большом количестве, то видим, где на дорогах постоянно образуются "узкие места". Департамент транспорта передает данные по передвижению общественного транспорта. Мы также находимся в процессе налаживания отношений с "Яндексом".

Отметим, что, согласно постановлению правительства РФ №720 от 2009 года, все транспортные средства, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров, должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. На дорогах Москвы установлены 11 тысяч датчиков, которые собирают информацию о транспортных потоках.

Во втором квартале 2015 года планируется представить проектное предложение нового генерального плана Москвы. В нем будут прописаны основные принципы генплана, главные центры развития города. Четвертый по счету генеральный план столицы рассчитан на 10 лет. Изначально предполагалось, что он будет готов уже в январе 2015 года. Однако федеральные власти дали Москве отсрочку минимум на два года, поскольку в 2012 году территория города значительно увеличилась.

По словам Нигматулиной, новый генплан также будет опираться на статистику передвижений сотовых абонентов по городу. "В Москве много антенн для мобильных телефонов. Их нагрузка коррелируется с количеством людей, которые находятся в городе, в том или ином районе. Это масштабный проект, который позволяет изучить, как живет город в летнее и зимнее время, какие затруднения в движении возникают именно зимой, сколько людей летом выезжает на дачу. Мы видим, в какое время москвичи выезжают на работу - когда их количество в спальных районах сокращается", - пояснила Нигматулина. По ее словам, речь идет об общих, агрегированных данных. Информация о передвижениях конкретного абонента не учитывается.

"Правительство Москвы наладило сотрудничество с операторами "большой тройки". Они сохраняют первоначальные данные о перемещениях абонентов на своих серверах. А наш институт разрабатывает математические алгоритмы, которые позволяют получить информацию, нужную для градостроительного проектирования - по нагрузке различных территорий в разное время", - сказала Нигматулина.

Все эти данные, по ее словам, позволят лучше откорректировать транспортную модель Москвы, определить новые центры развития города.

Полное интервью с и.о. директора НИиПИ Генплана читайте здесь.

Напомним, московские власти уже проанализировали данные о передвижении сотовых абонентов по Новой Москве. Выяснилось, что там проживает 575 тысяч человек, что в два раза выше, чем официально зарегистрировано. Согласно официальным данным Росстата, в Москве проживает 12 млн человек. Однако, по оценкам экспертов, реальное население, с учетом мигрантов, может достигать 20 млн человек. Данные о передвижении сотовых абонентов также будут использовать для прогнозирования пробок.

София Сарджвеладзе