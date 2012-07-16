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16 июля 2012, 16:30

Работы на Можайском шоссе завершатся в 2014 году

дороги реконструкция власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по реконструкции Можайского шоссе, устройству развязки на его пересечении с МКАД и строительству съезда в Сколково планируется завершить в 2014 году. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе субботнего объезда Западного административного округа столицы.

По его словам, работы по реконструкции Можайского шоссе и Кутузовского проспекта уже начались. Главная задача работ - обеспечить пропускную способность общественного транспорта по выделенным полосам, сообщает Информационный центр правительства Москвы.

«В июле будет готова проектно-сметная документация с экспертизой по полной реконструкции развязки на пересечении Можайского шоссе и МКАД. Здесь появятся четыре дополнительных направленных съезда. На участке области мы работаем с Министерством транспорта и Росавтодором, чтобы расширить и дальше Можайское шоссе и построить дополнительные съезды в Сколково. Это первый этап работ», - отметил Хуснуллин. Завершить эти работы предполагается в 2014 году.

Для обеспечения транспортной инфраструктурой Сколково в рамках второго этапа работ запланированы строительство дополнительных съездов с МКАД, а также реконструкция еще двух съездов.

«Транспортная схема полностью утверждена, мы полным ходом ведем проектирование. Эти работы мы должны закончить к середине 2014 года», - подвел итог заместитель мэра.

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