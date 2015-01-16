Власти готовы увеличить скорость на Киевском шоссе до 100 км в час

Скорость движения на Киевском шоссе планируется увеличить до 100 км/ч

Московские власти готовы увеличить предельно допустимую скорость на одном из участков Киевского шоссе до 100 км в час. Об этом M24.ru рассказали в транспортном комплексе столицы. Замначальника столичного управления ГИБДД Москвы Евгений Ефремов отметил, что параметры дороги позволяют увеличить скоростной режим.

Сейчас предельно допустимая скорость на Киевском шоссе (трасса М-3 "Украина") составляет 90 километров в час. "Возможно увеличение установленного ограничения скоростного режима на участке Киевского шоссе от МКАД до транспортной развязки (поворот на Крекшино) до 100 км/ч", - говорится в письме департамента транспорта в адрес экспертного центра Probok.net. Поселок Крекшино расположен на 22 километре Киевского шоссе.

В письме отмечается, что в 2012 году после присоединения к Москве новых территорий мэрия и ГИБДД проанализировали возможность изменения скоростного режима на Калужском и Киевском шоссе. Тогда было принято решение оставить максимально допустимую скорость на уровне 90 километров в час.

Специалисты Probok.net предлагали увеличить скоростной режим на трассе до 110 километров в час вплоть до пересечения с Малым Московским кольцом (А107) в районе поселка Селятино – в 32 километрах от МКАД. В дептрансе отмечают, что скорость 110 км в час может быть разрешена на автомагистралях, к которым Киевское шоссе не относится, потому что съезды и развязки на нем расположены чаще, чем раз в пять км. Вместе с тем, по мнению Центра организации дорожного движения Москвы, увеличить скорость на участке от МКАД до Крекшино все же возможно, но до 100 км в час.

В столичной Госавтоинспекции признали, что технические параметры дороги позволяют увеличить скоростной режим. "Однако надо еще раз проанализировать статистику аварийности и уже на этом основании анализа говорить о возможности увеличения скоростного режима", - сказал M24.ru замначальника УГИБДД по Москве Евгений Ефремов.

В ЦОДД не смогли оперативно пояснить, когда скорость на Киевском шоссе может быть увеличена.

В 2013 году предельно

В то же время на пяти участках федеральной трассы М-4 "Дон" скоростной режим был увеличен В 2013 году предельно допустимая скорость выросла до 80 километров в час на четырех улицах столицы: на Ленинградском проспекте от Третьего транспортного кольца до Ленинградского шоссе, на Звенигородском шоссе, на улице Мневники и на проспекте маршала Жукова.В то же время на пяти участках федеральной трассы М-4 "Дон" скоростной режим был увеличен до 130 километров в час . В прошлом году водителям разрешили разгоняться до 110 километров на участке Минского шоссе в Подмосковье (32,5-43,6 км М-1 "Беларусь"). Вместе с этим московские власти хотят снизить допустимую скорость на протяжении всего Третьего транспортного кольца до 60 километров в час. Сейчас почти на всем ТТК можно разгоняться до 80 километров в час. Летом на сайте "Активный гражданин" запустили голосование о снижении максимально разрешенной скорости внутри Бульварного кольца с 60 до 40 километров в час. Однако москвичи проголосовали против этого. Одновременно полиция призывает вернуть в Кодекс об административных правонарушениях штраф за превышение скорости на 10 километров в час. Сейчас наказание грозит водителям, превысившим разрешенную скорость на 20 километров в час и больше.





Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков утверждает, что увеличение предельно допустимой скорости сделает езду по Киевскому шоссе более комфортной и безопасной. "На трассе 10 широких полос, установлены отбойники нет светофоров и пешеходов. Водители и сегодня ездят с высокой скоростью, но притормаживают перед камерами. В результате увеличивается опасность столкновений. Если разрешенная скорость вырастет, то машины перестанут тормозить, и движение потока будет более равномерным", - пояснил M24.ru Андрей Мухортиков.

Кроме того, повышение максимально разрешенной скорости снизит число штрафов для автомобилистов. "В свое время на Звенигородском шоссе повысили скоростной режим с 60 до 80 километров в час. Водители, которые и так всегда ездили со скоростью от 80 километров в час, перестали получать "письма счастья". При этом никакого роста аварийности или смертности там не зафиксировано", - заключил Мухортиков.

В свою очередь председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров считает, что даже если Киевское шоссе не считать магистралью, увеличить скорость там вполне возможно после детального анализа состояния дорожного полотна и пропускной способности всех участков дороги.

"Например, МКАД тоже внутригородская дорога. Там тоже по пять полос в каждую сторону и отбойники, при этом максимально разрешенная скорость - 100 километров в час", - заметил Дозоров.

София Сарджвеладзе