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15 декабря 2015, 16:17

Камеры видеонаблюдения начали фиксировать нарушения правил поворота

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев

С 15 декабря камеры ЦОДД начали фиксировать полосу, которую занимает автомобиль при повороте. В рамках пилотного проекта установлена одна камера на съезде с Третьего транспортного кольца на Варшавское шоссе по направлению в область.

По словам авторов нововведения, фиксация этого нарушения позволит снизить аварийность и пробки на столичных дорогах.

Если проект окажется удачным, его будут развивать в следующем году. В первую очередь камеры появятся на оживленных ТТК и МКАД, а затем в местах, где фиксируется большое количество таких нарушений.

Камеры видеонаблюдения начнут фиксировать неправильные повороты

Напомним, в Москве установлено более тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации. С их помощью раскрыто около 1,5–2 тысяч преступлений, совершенных в 2014 году. В 2016 году планируют установить еще около 600 парконов.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации фиксируют превышение скорости, выезд на встречку и на выделенные полосы. Как ранее рассказывал глава ЦОДД Вадим Юрьев, на Тверской улице могут установить камеры для фиксации выезда за стоп-линию.

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