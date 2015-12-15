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15 декабря 2015, 11:33

Комплексы фиксации превышения скорости установят на семи участках дорог

дороги комплексы нарушения ПДД скоростной режим Автодория

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Комплексы фиксации превышения скорости установят на семи участках дорог в Москве, сообщил замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков. По его словам, Центр организации дорожного движения объявил конкурс на закупку комплексов "Автодория", передает Агентство "Москва".

Камеры будут фиксировать нарушения на участке Ленинградского шоссе между Химками и Зеленоградом, по направлениям в Москву и область, в Алабяно-Балтийском тоннеле и на МКАД.

Как работает система "Автодория"

Напомним, "Автодория" – это информационная система контроля за дорогами. Она позволяет контролировать пересечение разделительных полос, превышение скорости на участках дороги, а также проводит статистический анализ потока транспортных средств и дает точную информацию о текущей загруженности дорог. Кроме того, интеллектуальная система "Автодория" позволяет спецслужбам отслеживать передвижение транспортных средств, находящихся в розыске.

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Ранее сетевое издание m24.ru, что в столице начнется тестирование комплексов "Автодория", вычисляющих среднюю скорость машин. Первое время камеры станут работать в тестовом режиме, то есть "письма счастья" автомобилистам присылать не будут. Но если эксперимент окажется успешным и будет одобрен дептрансом и ГИБДД, комплексы "Автодория" переведут в "боевой" режим.

Такие камеры не фиксируют нарушение, а вычисляют так называемую среднюю скорость на участке дороги от 500 метров до 10 километров. Потом эти данные отправляют в диспетчерский центр, где компьютер вычисляет скорость, с которой автомобиль проехал отрезок по формуле "расстояние делить на время". Штрафы выписываются тем, кто это расстояние в среднем проехал с превышением допустимой скорости.

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