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Москва 24

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Город

15 декабря 2014, 17:56

К концу года в столице сдадут 90 километров дорог – Хуснуллин

дороги строительство стройкомплекс Москвы темпы Марат Хуснуллин

"Большое интервью": Марат Хуснуллин подвел итоги 2014 года

К концу 2014 года власти сдадут около 90 километров автодорог. При этом строительство их идет в два раза быстрее и обходится на четверть дешевле, чем раньше, сообщил в интервью каналу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы запроектировали на сегодняшний день 400 километров дорог. Четыре года назад, когда мы начинали, у нас практически готовой проектно-сметной документации не было. Но мы сегодня ставим задачу не проекты-гиганты строить, а строить проекты, которые максимально дадут связанность города", – отметил Хуснуллин.

Рассказал заммэра и о проектах Северо-западной и Северо-восточной хорды, а также Южной рокады. "Мы фактически четвертое транспортное кольцо заменили на две хорды и одну рокаду. И мы их не просто заменили. Мы уже построили большой участок. В следующем году уже полноценно будет закончен Алабяно-Балтийский тоннель и Большая Академическая улица. А к концу года мы ждем, что в город войдет новая дорога Москва – Санкт-Петербург", – добавил Хуснуллин.

Дороги Москвы: дороги будущего

Отметим, что до 2020 года в Москве планируется построить 700 километров дорог, заявил ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"Дороги будут построены в рамках задачи по увеличению связности, сейчас это основной приоритет развития улично-дорожной сети в Москве. Это позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в городе и сократить перепробег транспорта. Мы будем строить небольшие дороги, связывающие разные районы", – сказал Ликсутов.

Напомним, столичные власти подготовят проект реконструкции МКАД к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды от своих объектов на кольцевую автодорогу. В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра – два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.

В 2016 году завершится и реконструкция Калужского шоссе. Шоссе реконструируют для разгрузки прилегающих дорог, главным образом Профсоюзной улицы. На Калужке планируется построить десять транспортных развязок и организовать до шести полос движения. На первом этапе реконструкции вдоль шоссе появятся боковые проезды-дублеры. Также строители организуют выделенные полосы для общественного транспорта.

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