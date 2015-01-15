Власти арендуют камеры, умеющие считывать закрытые номера с помощью RFID-меток

На дорогах Москвы появятся камеры, умеющие считывать закрытые номера

Московские власти впервые возьмут в аренду камеры, рассказал M24.ru глава Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. В апреле 2015 года на дорогах установят 400 комплексов фотовидеофиксации, которые по договору аренды простоят там до 2020 года. Как следует из технической документации к устройствам, помимо всего прочего, они должны уметь "считывать" радиометки (RFID) на автомобильных номерах. Как пояснил M24.ru замглавы столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов, при дептрансе Москвы организована рабочая группа, которая будет обсуждать вопрос применения радиометок на дорогах. Теоретически оснащение всех регистрационных знаков RFID-информацией об авто сделает бессмысленным ухищрения водителей, которые закрывают номера.

Александр Евсин рассказал, что решено не закупать, а арендовать комплексы, поскольку это более рентабельно. "Это выгодно и нам, и поставщикам. Даже если город покупает камеры, то эксплуатировать их без поставщика практически невозможно. Поэтому приходилось платить и за камеру, и за установку, и за эксплуатацию. Теперь же этим будет заниматься единый подрядчик", - отметил глава Ситуационного центра.

Отметим, что аренда комплексов рассчитана до конца апреля 2020 года. Камеры смогут распознавать как российские номера, так и всех стран СНГ и Европы. Они смогут фиксировать превышение скорости, выезд на "выделенку" и встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

Согласно технической документации к устройствам, новые камеры должны также автоматически опознавать машины, оснащенные "радиочастотными идентификаторами". Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов рассказал M24.ru, что при департаменте транспорта создана рабочая группа, которая обсудит все варианты работы по применению считывателей радиометок на столичных дорогах. "В рабочую группу входит департамент информационных технологий, ГИБДД, уголовный розыск. Она решит, как эта система должна работать, и определит порядок установки комплексов", - сказал Ефремов.

Напомним, что в марте 2014 года в Росстандарте начали обсуждать проект первого национального стандарта для комплексов автоматической фотовидеофиксации. В условиях ГОСТа особо отмечалось, что все устройства должны быть оснащены считывателями RFID-меток для распознавания грязных номеров. Как сообщили M24.ru в Росстандарте, документ пока готовится к утверждению. "Технический комитет будет обсуждать проект в феврале. Окончательное решение будет принято к лету", - рассказала M24.ru пресс-секретарь Росстандарта Алина Вощенникова.

У RFID-технологий есть и другие возможности применения, кроме фиксации закрытых номеров. Так, власти хотели оснастить У RFID-технологий есть и другие возможности применения, кроме фиксации закрытых номеров. Так, власти хотели оснастить светофоры считывателями, которые будут "узнавать" автомобили "скорой помощи", пожарных, полиции, а также общественный транспорт. Номера этих машин, соответственно, оснастят RFID-метками. Это позволит предоставлять приоритет спецтранспорту на дорогах. RFID-технологии также могут помочь управлению парковочной зоной, закрытой дворовой парковкой, индивидуальными парковочными местами. Так, например, если оснастить считывателями RFID-меток шлагбаумы во дворах, то те смогут автоматически открываться, если едет "своя" машина. То есть ее владельцу не нужен ключ или помощь специального сотрудника.



Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков сказал M24.ru, что радиометки на автомобильных регистрационных знаках необходимы, чтобы бороться с теми, кто закрывает номера. Однако он подчеркнул, что законодательной базы для обязательного оснащения машин RFID-технологиями в России нет. "Сегодня камеры могут считать и грязные, и стертые знаки по выпуклостям. Другое дело, когда номера закрыты намеренно. В таком случае помогут только радиометки", - сказал Лысаков.

Однако для того, чтобы система работала, RFID-метками нужно оборудовать все машины в городе. "Обязать всех автомобилистов делать это мы не можем, но ГИБДД может выдавать номера уже с такими метками. Тогда, правда, всем автовладельцам придется пройти перерегистрацию", - подчеркнул депутат.

Генеральный директор поставщика мобильных комплексов фотовидеофиксации "Технологии распознавания" Юрий Зарубин не смог рассказать, будет ли компания участвовать в конкурсе на аренду стационарных камер. Он отметил, что сегодня комплексы фотовидеофиксации не считывают RFID-метки, однако на любую камеру можно установить специальную программу для этого. "Важно настроить комплекс так, чтобы и камера, и считыватель радиометок фиксировали одну и ту же машину одновременно, работали синхронно", - пояснил он.

Юрий Зарубин также отметил, что решение ЦОДД об аренде, а не закупке камер будет мотивировать поставщиков предоставлять городу более качественный продукт. "В наших интересах, чтобы комплексы работали четко и бесперебойно, потому что за все поломки будет нести ответственность компания", - сказал эксперт.

В Москве сейчас работает 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации. В основном, это камеры "Стрелка-СТ". Они фиксируют превышение скорости, выезд на встречку и на выделенные полосы. Как ранее сообщал глава ЦОДД Вадим Юрьев, на Тверской улице могут установить камеры для фиксации выезда за стоп-линию. Теоретически все имеющиеся у города камеры можно настроить на фиксацию нарушения разметки, проезд на красный свет как на обычной дороге, так и на железнодорожном переезде. По Москве также курсирует 310 "парконов" - мобильных комплексов фотовидеофиксации, которые следят за правилами остановки и стоянки.

Майя Соерова