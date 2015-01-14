На съездах с трасс установят разделители полос

Для борьбы с пробками в Москве могут установить разделители полос

Московские власти планируют ставить перед съездами и поворотами разделители полос - делиниаторы. Как рассказал M24.ru глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев, такая мера борьбы с заторами будет предусмотрена в рамках создания Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). Он отметил, что разделители помогут справиться с пробками, которые образуются из-за любителей поворачивать через несколько рядов.

"Мы хотим предусмотреть такую меру в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения. Особенно на ТТК, - пояснил Юрьев. - Зачастую в этих местах образуются заторы, так как машины поворачивают в два, три, а то в четыре ряда". Он также отметил, что вопросы установки и демонтажа делениаторов находятся в ведении балансодержателей дорог. По его словам, в зимний период их демонтируют, так как снегоуборочная техника может их повредить.

Напомним, что город сейчас разрабатывает Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). С ее помощью Напомним, что город сейчас разрабатывает Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД). С ее помощью планируется организовать дополнительное парковочное пространство и повысить пропускную способность улиц. К примеру, в рамках схемы в 2014 году почти 60 улиц стали односторонними. В этом году ЦОДД займется организацией и установкой знаков, светофоров, разметки и так далее. Делинеаторы в Москве появлялись на выделенных полосах для общественного транспорта. Там, где их ставили, водители начали реже нарушать разметку. Однако отделить столбиками все "выделенки" власти не спешат, потому что разделители быстро приходят в негодность.





Председатель московского отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров рассказал M24.ru, что делинеаторы установлены в Московской области - на Ярославском шоссе. "Они разделяют развороты и выезды с шоссе. По правилам, перед съездом или поворотом заранее надо перестроиться в крайний ряд, на практике многие автомобилисты обгоняют колонну из крайнего ряда и перестраиваются перед самым поворотом. В результате падает скорость всего потока", - пояснил он.

По словам Дозорова, делинеатор должен разграничить полосы примерно за 50 метров до поворота. Однако даже гибкие ограждения не остановят владельцев джипов, считает эксперт. "Джипы, подготовленные для бездорожья, могут согнуть и сломать их", - отметил он.



По словам Дозорова, в первую очередь делинеаторы надо установить на Третьем транспортном и Садовом кольцах, на вылетных магистралях и МКАД. "Есть особенно критические места - съезд на Варшавское шоссе с ТТК и съезд с МКАД на Ленинградское шоссе. В этих местах перед съездами машины стоят в пять рядов", - пояснил он.

В свою очередь, завкафедрой "Техносферная безопасность" МАДИ Юрий Трофименко считает, что делинеаторы также надо устанавливать для разделения встречных потоков, особенно там, где нельзя установить полноценные бетонные барьерные ограждения. "Если ширина полос не позволяет разделить встречные потоки, то лучше установить делинеаторы, чем вообще ничего. За счет светоотражателей они смогут направлять движение в темноте", - отметил он. Также, по словам Трофименко, гибкие пластиковые разделители удобны для аварийных служб - в экстренных случаях техника сможет проехать прямо по ним. Эксперт считает, что делинеаторы можно оставлять на дорогах и в зимний период, только аккуратнее убирать эти участки.

Марина Курганская