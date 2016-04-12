Между Варшавским шоссе и обводной дорогой на Подольск возведут тоннель

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На пересечении Варшавского шоссе и обводной дороги на Подольск возведут тоннель протяженностью порядка 400 метров, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Строительство тоннеля и развязки входит в конкурс на реконструкцию участка шоссе протяженностью 3,7 километра от проектируемого проезда № 728 до обводной дороги, объявленный московским депстроем. Кроме того, в районе Маршала Савицкого планируется построить 604 метра разворотной эстакады.

Стартовая стоимость контракта составляет 7,5 миллиардов рублей, при этом работы должны завершить не позднее 22 месяцев с момента его заключения. Итоги конкурса подведут 12 мая 2016 года.

По данным пресс-службы, победитель также должен будет реконструировать участок Железнодорожной улицы в сторону обводной дороги, организовав движение по двум полосам в каждом направлении. Помимо этого предстоит расширить проезжую часть между обводной дорогой и улицей Брусилова, которую свяжут с организацией двухстороннего движения.

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В рамках проекта возведут местные проезды по ходу движения из столицы в область: от Рабочей улицы до существующего участка в районе Молодцовского проезда и от улицы 40 лет Октября, участок которой тоже будет реконструирован, до подходов к разворотной эстакаде. В работы входит строительство двух подземных переходов через Варшавское шоссе возле дома № 14а и дома № 15/1 по улице 40 лет Октября, а также четырех надземных мостов.

"Жилые дома будут отделены от зоны реконструкции четырьмя шумозащитными экранами протяженностью около 633 метров. На остановках общественного транспорта появятся "заездные карманы" глубиной 3 метра", – отметили в пресс-службе московского дептранса.