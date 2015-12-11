Новая дорога в ЮВАО соединила Печатники, Марьино и Люблино

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Москве появилась двухполосная дорога между Донецкой и Шоссейной улицами. Об этом в своей колонке на m24.ru написал советник руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Мухортиков. Новая дорога проходит через промзону и соединяет районы Печатники, Марьино и Люблино.

"Две недели назад открыли новую дорогу в Москве между Донецкой и Шоссейной улицами, которая соединила районы Печатники, Марьино и Люблино", – сообщил Мухортиков.

Трасса получила название "Проектируемый проезд 4386". "До недавнего времени между районами Печатники, Марьино и Люблино на 8 километров железной дороги было всего 2 проезда на Батайской и Иловайской улицах, – пояснил советник главы ЦОДД. – Транспортное сообщение между густонаселенными районами юго-востока столицы было крайне затруднено, причем в обе стороны".

Фото: Пробок.нет

Сегодня интенсивность движения по новой дороге в часы пик в двух направлениях превышает 1000 автомобилей в час. До этого проехать с Донецкой до Шоссейной улицы можно было только через территорию Курьяновской плодоовощной базы, и водители покупали для этого специальные пропуска. "Теперь эта кормушка прикрыта: все желающие свободно и бесплатно едут по новому проезду", – заключил Мухортиков.

Напомним, в апреле 2015 года столичные власти утвердили проект строительства моста через Москву-реку, который свяжет Каширское шоссе с районом Печатники. Восьмиполосный мост перекинут через участок реки, разделяющий Шоссейную и Каспийскую улицы, и соединят развязкой с Каширским шоссе. Длина моста составит 250 метров, ширина проезжей части – 34 метра.

Кроме того, на западе Москвы власти строят дорогу от Мичуринского проспекта до улицы Раменки. Дорога шириной от 11,25 до 15 метров пройдет вдоль квартала 29 и между 39 и 37 кварталами. Помимо строительства рабочие прокладывают дождевую канализацию, водопровод, сети связи и электросети. Также будут заменены теплосети. На новой дороге обустроят несколько пешеходных переходов.

Полностью колонку с советником руководителя ЦОДД Андреем Мухортиковым читайте здесь



Никита Щуренков, Марина Курганская