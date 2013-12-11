На развитие дорог Московского региона потратят 70 млрд рублей

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На развитие федеральных дорог Московского транспортного узла до 2020 года направят 70 млрд рублей.

На эти деньги введут в эксплуатацию 120 километров магистралей, 10 километров искусственных сооружений, а также построят более 30 новых дорожных объектов, информирует пресс-служба Росавтодора.

Эти меры позволят увеличить пропускную способность дорог с запасом на 20-25 лет.

"Реконструкция коснется наиболее загруженных федеральных дорог: М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-5 "Урал", Московского малого кольца, а также Ярославского и Дмитровского шоссе. В частности, дорожники планируют ликвидировать так называемые "бутылочные горлышки" за счет двукратного увеличения количества полос для движения в оба направления", - заявил глава управления проектирования и строительства автомобильных дорог Росавтодора Тимур Лубаков.

Так, в ближайшие два года дорожники завершат реконструкцию дороги Москва-Дмитров-Дубна, ее расширят до поворота на Лобню. Новую многоуровневую транспортную развязку построят на участке км 46+450 пересечения с "малой бетонкой".

В ведомстве добавили, что после реконструкции магистралей автомобилистам позволят разгоняться до 110 км/ч на участке 96-115 км Ярославского шоссе, а также на участке протяженностью 21 километр на трассе М-5 "Урал" и транспортных обходах Непецино и Коломны.