Развязку возле Белорусского вокзала построят к 2014 году

Власти Москвы планируют построить развязку возле площади Тверской заставы в ближайшие два года. Об этом 11 мая заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы площадь Тверской Заставы перепроектируем. Там вместо торговли будут паркинги и транспортная развязка. Там мы в течение двух лет планируем закончить", - сказал Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2011 году "Мосинжпроект" подготовил проект реконструкции площади Тверской заставы. Под площадью разместится паркинг на 1800 машино-мест, а у бутылочного горлышка Ленинградки и Тверского путепровода появится дублер.

Тверской путепровод будет приподнят, чтобы он соответствовал современным нормам, а параллельно старому мосту возведут дублер-эстакаду.

На площади развязки с прилегающей Тверской улицы решено сделать под землей, а подземную парковку увеличить с 500 до 1800 мест. Она будет под всей площадью, займет 3 гектара. Памятник Максиму Горькому решено вернуть и все исторические здания сохранить.

Напомним, реконструкцию площади Тверской заставы московские власти начали в 2006 году в составе проекта "Большая Ленинградка". Предполагалось, что в ходе его реализации вся центральная магистраль - от Манежной площади до МКАД станет бессветофорной.

Убрать светофор у Белорусского вокзала и завершить реконструкцию площади ставилась задача к 2010 году. Теперь эти сроки отодвигаются на 2014 год. Цена проекта - 10 млрд рублей, из которых 4,19 млрд стоит транспортная развязка, 4,25 млрд - паркинг и 1,8 млрд - вынос коммуникаций.