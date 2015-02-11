Фото: M24.ru

Лихачевское шоссе на въезде в Долгопрудный расширят до двух полос. На трассе демонтируют металлическое ограждение, сообщили M24.ru в пресс-службе ГБУ "Мосавтодор".

Кроме того, обочины дороги покроют асфальтовой крошкой, что также позволит расширить проезжую часть.

Как сообщили в Мосавтодоре, дорожные службы уже приступили к работе. Расширение трассы планируется завершить до 17 февраля.

На время проведения работ для Лихачевского шоссе организована временная схема движения.

В пресс-службе отметили, что меры по расширению дороги являются временными. Позже городские власти планируют провести реконструкцию Лихачевского шоссе.

Напомним, ранее Мосавтодор расширил шоссе в сторону Москвы до двух полос на участке от бывшего Химкинского полигона ТБО до путепровода. Основным материалом для увеличения площади трассы стала асфальтовая крошка. При плюсовой температуре крошку заменят на асфальтобетон.