Фото: M24.ru
Лихачевское шоссе на въезде в Долгопрудный расширят до двух полос. На трассе демонтируют металлическое ограждение, сообщили M24.ru в пресс-службе ГБУ "Мосавтодор".
Кроме того, обочины дороги покроют асфальтовой крошкой, что также позволит расширить проезжую часть.
Как сообщили в Мосавтодоре, дорожные службы уже приступили к работе. Расширение трассы планируется завершить до 17 февраля.
На время проведения работ для Лихачевского шоссе организована временная схема движения.
В пресс-службе отметили, что меры по расширению дороги являются временными. Позже городские власти планируют провести реконструкцию Лихачевского шоссе.
Напомним, ранее Мосавтодор расширил шоссе в сторону Москвы до двух полос на участке от бывшего Химкинского полигона ТБО до путепровода. Основным материалом для увеличения площади трассы стала асфальтовая крошка. При плюсовой температуре крошку заменят на асфальтобетон.
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