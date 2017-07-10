Мост через Москву-реку построят в районе ЗИЛа

Фото: Департамент строительства Москвы

Мост через старое русло Москвы-реки в районе ЗИЛа начнут строить в 2017 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Длина моста составит 678 метров, а ширина – 35,2 метра.

Также в южной части территории завода построят улицы и дороги. Длина магистральной улицы составит 2,2 километра. Также появятся пешеходные переходы, отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта, здание конечной станции и западный выход ТПУ "ЗИЛ" на МЦК. Кроме того, в районе ЗИЛа обустроят набережную Москва-реки.

По программе реновации территории развития ЗИЛа предстоит построить 31 километр дорог, путепровод через МЦК и мост через Нагатинский затон, а также 8 внеуличных пешеходных переходов, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.