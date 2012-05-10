Московские магистрали поменяют подсветку

Фото: Вести.Ру

Столичные власти разработали систему подсветки вылетных магистралей. Об этом сообщаетсо ссылкой на "Комсомольскую правду".

"Для каждой магистрали сейчас разрабатывается свой проект подсветки. Например, Тверская улица оформляется в классическом стиле, а Новый Арбат - в стиле хай тек. Свой стиль освещения разработан для рабочих, выходных и праздничных дней. Особенно подсветка нужна в зимнее время года, когда в Москве депрессивная погода, мало солнца. Хорошо освещенный город, я думаю, будет добавлять настроения", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Заместитель мэра Петр Бирюков добавил, что уже начался демонтаж старых систем подсветки. "Они себя изжили и уже неинтересны. А новые системы, кстати, будут тратить электричества в 4-5 раз меньше по сравнению с обычными - за счет энергосберегающих технологий", - пояснил Петр Бирюков.

В первую очередь подсветку обновят в охранной зоне вокруг Кремля и внутри него, а также по улицам Садового кольца, Большой Якиманке, на проспекте Мира и на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, включая Нескучный сад. Москвичи и гости столицы увидят эти улицы в новом свете в День города, в начале сентября.

А в следующем году художественную подсветку получит Тверская улица, Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе до МКАД. Ленинградка, как ожидается, засияет огнями цвета российского флага - белого, синего и красного.

Власти обещают не забыть и жилые кварталы. В ближайшие два года в Москве поменяют освещение в 14 тысячах дворов, а также на большинстве спортивных и детских площадок.