Московские магистрали поменяют подсветку

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Столичные власти разработали систему подсветки вылетных магистралей. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Москвы со ссылкой на "Комсомольскую правду".
"Для каждой магистрали сейчас разрабатывается свой проект подсветки. Например, Тверская улица оформляется в классическом стиле, а Новый Арбат - в стиле хай тек. Свой стиль освещения разработан для рабочих, выходных и праздничных дней. Особенно подсветка нужна в зимнее время года, когда в Москве депрессивная погода, мало солнца. Хорошо освещенный город, я думаю, будет добавлять настроения", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Заместитель мэра Петр Бирюков добавил, что уже начался демонтаж старых систем подсветки. "Они себя изжили и уже неинтересны. А новые системы, кстати, будут тратить электричества в 4-5 раз меньше по сравнению с обычными - за счет энергосберегающих технологий", - пояснил Петр Бирюков.
В первую очередь подсветку обновят в охранной зоне вокруг Кремля и внутри него, а также по улицам Садового кольца, Большой Якиманке, на проспекте Мира и на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, включая Нескучный сад. Москвичи и гости столицы увидят эти улицы в новом свете в День города, в начале сентября.
А в следующем году художественную подсветку получит Тверская улица, Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе до МКАД. Ленинградка, как ожидается, засияет огнями цвета российского флага - белого, синего и красного.
Власти обещают не забыть и жилые кварталы. В ближайшие два года в Москве поменяют освещение в 14 тысячах дворов, а также на большинстве спортивных и детских площадок.