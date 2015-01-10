Последствия снегопада в Подмосковье устраняют более тысячи единиц спецтехники

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Более одной тысячи единиц дорожной техники вывели для уборки снега в Подмосковье. За день, 10 января, от снега очистили и обработали реагентами 9 703 километра дорог, при том, что общая протяженность региональной сети – 14,5 тысяч километров.

Также к расчистке дорог привлекли 1475 дорожных рабочих. В итоге за сутки с региональных автодорог вывезено более 2 650 кубометров снега.

По словам начальника Главного управления дорожного хозяйства Московской области Константиан Ляшкевича, бесперебойное и безопасное движение транспорта обеспечивают около 60 подрядных организаций.

"В работах по зимнему содержанию 8,9 тысяч километров задействовано подведомственное Главному управлению дорожного хозяйства ГБУ "Мосавтодор", еще 5,6 тысяч километров дорог обслуживают коммерческие организации", - отметили в пресс-службе Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Добавим, что за день в некоторых районах Московской области выпало до семи миллиметров снега.