09 августа 2017, 14:56

Пречистенскую набережную и Лубянский проезд перекроют для работ по "Моей улице"

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Пречистенскую набережную и Лубянский проезд перекроют для работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица", сообщает "Интерфакс".

С 23:00 10 августа до 2:00 13 августа движение ограничат на участке Пречистенской набережной от Новокрымского до Соймоновского проезда. На время перекрытия подъезд к жилым домам будет разрешен только для местных жителей и специального транспорта.

Это необходимо для перекладки инженерных сетей по программе. На набережной предстоит переустроить 12 участков сети водостока протяженностью более 110 метров, установить смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проложить пять участков кабельной канализации общей длиной около 75 метров.

С полуночи 12 августа до 5:00 14 августа полностью перекроют движение в Лубянском проезде. Там нужно проложить 0,75 километра траншей для кабельной канализации, в которые уберут трубы. Замена асфальта в Лубянском проезде начнется позже – после завершения необходимых работ по благоустройству этого участка улично-дорожной сети.

