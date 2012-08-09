Московские подземные переходы сделают безопасными

В передаче "Москва в цифрах": сколько в столице подземных переходов, что нужно в них сделать для нормального функционирования

Столичные власти разработали программу по ужесточению режима безопасности в подземных пешеходных переходах. Реализовывать планы по созданию единой системы контроля предстоит Государственному бюджетному учреждению "Гормост", пишут "Известия".

Компания, которая до сих пор занималась только уборкой объектов и сдачей площадей в аренду торговцам, оснастит переходы видеокамерами, средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях, датчиками дыма, пожарной сигнализацией и охраной.

Как заявил представитель "Гормоста", в этом году системами безопасности оборудуют 44 подземных перехода на Садовом кольце, в 2013-ом - 31 объект на Кутузовском проспекте, Рублевском и Можайском шоссе. В 2014 году новая разработка появится в 75 переходах на Каширском, Варшавском и Боровском шоссе, а в 2015-ом - в 53 переходах через МКАД.