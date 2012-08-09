Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

09 августа 2012, 11:38

Московские подземные переходы сделают безопасными

дороги видеонаблюдение переходы власть

В передаче "Москва в цифрах": сколько в столице подземных переходов, что нужно в них сделать для нормального функционирования

Столичные власти разработали программу по ужесточению режима безопасности в подземных пешеходных переходах. Реализовывать планы по созданию единой системы контроля предстоит Государственному бюджетному учреждению "Гормост", пишут "Известия".

Компания, которая до сих пор занималась только уборкой объектов и сдачей площадей в аренду торговцам, оснастит переходы видеокамерами, средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях, датчиками дыма, пожарной сигнализацией и охраной.

Как заявил представитель "Гормоста", в этом году системами безопасности оборудуют 44 подземных перехода на Садовом кольце, в 2013-ом - 31 объект на Кутузовском проспекте, Рублевском и Можайском шоссе. В 2014 году новая разработка появится в 75 переходах на Каширском, Варшавском и Боровском шоссе, а в 2015-ом - в 53 переходах через МКАД.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать