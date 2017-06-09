Ввод первого участка ЦКАД отложили до 2019 года

Фото: m24.ru/Александр Сивцов
Первый пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье планируют достроить в 2019 году, сообщает пресс-служба кабмина. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по строительству ЦКАД.
Медведев напомнил, что проект стартовал в 2013 году и сейчас входит в число приоритетных в транспортной стратегии до 2030 года. По его словам, в рамках первой очереди планируется построить около 339 километров дороги. Премьер добавил, что в целом работы идут в соответствии с графиком.
ЦКАД строится на базе государственно-частного партнерства.
Автомобильную дорогу оснастят автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зонами дорожного сервиса.
Протяженность участка Центральной кольцевой автодороги в границах Троицкого и Новомосковского округов составляет 29 километров.