Ввод первого участка ЦКАД отложили до 2019 года

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Первый пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье планируют достроить в 2019 году, сообщает пресс-служба кабмина. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по строительству ЦКАД.

Медведев напомнил, что проект стартовал в 2013 году и сейчас входит в число приоритетных в транспортной стратегии до 2030 года. По его словам, в рамках первой очереди планируется построить около 339 километров дороги. Премьер добавил, что в целом работы идут в соответствии с графиком.

ЦКАД строится на базе государственно-частного партнерства.