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Новости

09 июня 2017, 15:44

Город

Ввод первого участка ЦКАД отложили до 2019 года

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Первый пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье планируют достроить в 2019 году, сообщает пресс-служба кабмина. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по строительству ЦКАД.

Медведев напомнил, что проект стартовал в 2013 году и сейчас входит в число приоритетных в транспортной стратегии до 2030 года. По его словам, в рамках первой очереди планируется построить около 339 километров дороги. Премьер добавил, что в целом работы идут в соответствии с графиком.

ЦКАД строится на базе государственно-частного партнерства.

Проект ЦКАД разработали еще в начале 2000 года, но строительство началось только в 2015 году. Дорога состоит из пяти участков общей протяженностью 525 километров. Четыре из них представляют собой замкнутое кольцо, которое проходит в 400–800 метрах от Московского малого кольца в обход населенных пунктов. Эту часть ЦКАД должны ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Автомобильную дорогу оснастят автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зонами дорожного сервиса.

Протяженность участка Центральной кольцевой автодороги в границах Троицкого и Новомосковского округов составляет 29 километров.

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