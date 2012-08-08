Часть бюджетных средств ушла на незапланированные дороги

ИТАР-ТАСС

Контрольно-счетная палата Москвы выявила затраты на работы по строительству дорог, которых не было в планах города.

Предметом проверки стали средства городского бюджета, выделенные Москомархитектуре и Департаменту строительства Москвы на разработку проектной документации по строительству и ремонту дорог, пересадочных узлов.

Как сообщает пресс-служба контрольно-счетной палаты Москвы, нецелевого расходования средств выявлено не было. Однако выяснилось, что на балансе ведомств числились затраты на объекты дорожного хозяйства, строительство которых не планировалось адресной инвестиционной программой на 2012-2014 годы и программой развития транспортной системы. В документах значительно расходились наименования и количество дорог, а также объемы бюджетных ассигнований.

Напомним, что столичные власти планируют построить не менее 330 километров дорог в ближайшие пять лет. Об этом заявлял ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В планы городского правительства входит и реконструкция всех 19 вылетных магистралей Москвы. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 270 километров.