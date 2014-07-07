Собянин открыл эстакаду на пересечении МКАД и Мичуринского проспекта

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Сергей Собянин открыл для движения транспорта эстакаду на пересечении Мичуринского проспекта и МКАД. С открытием участка дороги движение здесь должно ускориться на 25%.

"Мы проводим масштабные работы на МКАД. Сейчас в работе находится восемь крупнейших развязок Москвы, из них четыре будет сдано уже в этом году. Все развязки строятся по самым современным проектам, по оптимальной цене и в короткие сроки", - отметил мэр Москвы.

Длина новой эстакады составляет 414 метров. Во время дорожных работ ремонтники уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку и установили барьерные ограждения. Одновременно с эстакадой открыт путепровод, куда переведут движение до окончания реконструкции всей развязки.

Идет строительство развязки МКАД с Мичуринским проспектом

Напомним, что проектом реконструкции предусмотрено строительство двух левоповоротных съездов: с Озерной улицы на внешнюю сторону МКАД и с Боровского шоссе на внутреннюю сторону. Также будут построены три путепровода, реконструированы съезды, на остановках общественного транспорта появятся заездные карманы. Полностью закончить работы на развязке планируется до конца 2014 года.

Реконструкция развязки позволит улучшить движение в районе 48-го км МКАД и по Боровскому шоссе в сторону аэропорта Внуково.

Отметим, что до 2015 года в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 км боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.

Сейчас в Москве реконструируют 5 развязок: на пересечениях с Дмитровским, Можайским, Каширским шоссе, а также с Ленинским и Волгоградским проспектами. Уже завершены работы на пересечении МКАД с Ленинградским шоссе и построена развязка на пересечении с улицей Подольских Курсантов.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что транспортная развязка на пересечении Каширского шоссе и МКАД будет запущена летом 2015 года, а движение по новой эстакаде на Дмитровском шоссе планируют открыть уже в конце июля 2014.

В августе планируется открытие двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Также завершатся работы и на многоуровневой развязке в районе станции метро "Улица Академика Янгеля". На последний летний месяц запланировано открытие транспортной развязки на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом, ее протяженность составит 6,6 километров.

Несколько объектов строители завершат в сентябре. Речь идет о реконструкции Можайского путепровода и открытии реконструированного участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе, протяженностью 3,1 километра.