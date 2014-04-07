До 2016 года в Москве построят 10 железнодорожных переездов

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До 2016 года в Москве появится 8 новых путепроводов. В рамках соглашения между правительством Москвы и РЖД по строительству автодорожных путепроводов, были определены 10 одноуровневых переездов на дорогах с интенсивным движением, где необходимо провести реконструкцию в первую очередь. Об этом рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев, отвечая на вопросы читателей M24.ru.

По словам Бочкарева, в 2014-2016 новые путепроводы будут строиться по 8 адресам. В частности, переезд над железнодорожными путями появится в районе улицы Южнопортовая и над путями соединительной ветви МК МЖД с Ярославским направлением МЖД в районе Северянинского проезда.

Кроме того, по Киевскому направлению путепроводы будут построены в Переделкино, Кокошкино и Крекшино. Также по одному переезду появится в Щербинке, Нижних Котлах и в створе Сходненского тупика по Рижскому направлению.

Глава департамента отметил, что по большинству объектов сейчас идет проектирование, все работы должны завершиться до 2016 года.

Помимо этого, Андрей Бочкарев рассказал о том, что будут запущены несколько крупных дорожных проектов. В том числе планируется построить дорогу Солнцево – Бутово – Видное. На первом этапе строительства трасса соединит Киевского и Калужское шоссе. Проект уже разработан, но еще не утвержден правительством Москвы.

Вместе с этим будет проведена масштабная реконструкция Калужского шоссе. Речь идет об участке автодороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль до границы с Республикой Беларусь от 20 до 49 километра Московской области. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. К первому этапу строительства планируется уже приступить во II квартале 2014 года.

Также будет реконструирован участок Варшавского шоссе от Проектируемого проезда 728 до обводной дороги города Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой. Здесь строительство планируется начать в 2015 году.

Полностью интервью Андрея Бочкарева можно прочитать здесь.