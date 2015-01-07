В трех столичных округах развернули пункты обогрева для водителей

Фото: moscow.mchs.ru

В связи с морозами в трех округах Москвы дежурит спецтехника для буксировки автомобилей. Дежурство организовали в Южном, Западном, Троицком и Новомосковском округах Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Кроме того, на местах развернуты пункты питания и обогрева для водителей. Так, в ЮАО такой пункт расположен по адресу: Варшавское шоссе, владение 166, строение 1. В Западном административном округе пункт обогрева развернут на 12 км Киевского шоссе.

Кроме того, в Новой Москве водители могут получить помощь в поселении Краснопахорское, в деревне Чириково на 47 км Калужского шоссе. В полной готовности находится и техника для буксировки автомобилей. При необходимости, к мобильному пункту обогрева будут незамедлительно вызывать и бригады скорой помощи.

Отметим, что рождественская ночь стала самой морозной с начала этой зимы. Температура опустилась до -22 градусов. Столица остается в ледяных объятиях антициклона, северный ветер продолжает снабжать центр страны холодным воздухом. Однако уже завтра начнется потепление - в четверг в столице будет до -7 градусов.