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06 июля 2012, 12:35

Строители дорог в области не успевают за увеличением автопарка

дороги Сергей Шойгу дорожное строительство мо

Губернатор Московской области Сергей Шойгу заявил о необходимости сократить разрыв между темпами роста автопарка и дорожной сети.

"За последние годы темпы роста автопарка в пять раз обогнали темпы роста автодорожной сети. Надеемся получить средства на дорожное строительство", – заявил Шойгу, выступая на заседании Высшего совета при губернаторе региона.

По словам главы региона, вопрос эффективного проектирования автодорожной сети будет вынесен на ближайшее заседание правительства области, сообщает РИА Новости.

Ранее Шойгу заявил о необходимости разработать открытую и понятную стратегию дорожного строительства в регионе. В конце июня после осмотра строящихся в Подмосковье объектов губернатор отметил, что лишь четверть дорог региона соответствует нормативным требованиям.

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