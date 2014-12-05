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Москва 24

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Город

05 декабря 2014, 10:40

Пешеходный мост из района Левобережный в Химки появится до конца декабря

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Мост в микрорайоне Левобережный появится до конца года

Пешеходный мост в микрорайоне Левобережный должен появиться к концу декабря, передает телеканал "Москва 24".

Безопасный короткий путь в Химки жителям микрорайона был фактически отрезан из-за строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. Две тысячи человек пользовались наспех сколоченным деревянным переходом.

Многочисленные жалобы населения не остались без внимания. Металлический переход начали довольно быстро возводить. Всего за одну ночь привезли огромные пролеты. Также уже подготовлен фундамент под опоры моста.

Параллельно со строительством моста обещают благоустроить прилегающую территорию. Но по-прежнему может остаться под вопросом организация автомобильных съездов с нового шоссе.

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Отметим, на прошлой неделе в микрорайоне Павшинская пойма открыли пешеходный мост к метро "Мякинино". Мост был заложен в мае 2013 года.

Он стал самым протяженный в Московской области. Его длина составляет 422 метра, а ширина – 5 метров. Ранее жители микрорайона могли добраться до "Мякинино" только на маршрутке.

Напомним, платная автомагистраль М11 (Москва - Санкт-Петербург) станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М10 "Россия". Начинаясь от границ Москвы, новая трасса пройдет по Московской (90 километров), Тверской (253 км), Новгородской (233 км) и Ленинградской (75 км) областям.

Часть трассы будет бесплатной для проезда - автомобилисты смогут проехать по М11 от МКАД до первой развязки в районе Химок.

Трасса будет проложена в обход всех населенных пунктов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2018 году к началу чемпионата мира по футболу.

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