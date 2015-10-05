Реконструкция Большой Академической улицы завершится в конце октября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Реконструкцию Большой Академической улицы и строительство Михалковского тоннеля планируется завершить в конце октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На этом участке работы развернуты в хорошем темпе. Я думаю, в конце октября мы эти объекты сдадим", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам заместителя мэра, полноценный запуск движения по Михалковскому тоннелю и Большой Академической улице существенно улучшит транспортную ситуацию на севере столицы.

Ранее m24.ru сообщало, что власти согласовали проект реконструкции Большой Академической улицы от улицы Приорова до Дмитровского шоссе. Участок располагается на территории районов Коптево и Тимирязевский. Там построят левоповоротный съезд с Большой Академической на Северную рокаду, с примыканием в районе путепровода МКЖД.

В результате строительных работ пропускная способность Большой Академической улицы увеличится до 30 процентов. Улучшится транспортная ситуация в районах Коптево, Тимирязевский и Аэропорт. Появится скоростная поперечная связь между Дмитровским и Ленинградским шоссе.

Для пешеходов возведут надземный пешеходный переход на Большой Академической улице в районе улицы Линии Октябрьской Железной дороги. Для маломобильных горожан на ступенях и лестничных площадках нанесут сигнальные полосы. Кроме того, будут установлены три светофора.

Реконструкция улицы началась в октябре 2012 года. До этого там было 4 полосы движения – по две в каждую сторону, что не могло обеспечить требуемую пропускную способность Северо-Западной хорды. В рамках реконструкции проезжая часть Большой Академической улицы будет расширена до 6 полос движения, что соответствует числу полос в строящемся Алабяно-Балтийском тоннеле.

На пересечении с Михалковской улицей будет построен тоннель протяженностью 442 метра.