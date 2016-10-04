На западе столицы построят новый автомобильный мост через Москву-реку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В районе Филевского парка появится новый автомобильный мост через Москву-реку. Он будет построен выше по течению от Шелепихинского моста. Об этом говорится в документах Москомархитектуры. Мост соединит с другим берегом реки новый жилой комплекс, который планируется возвести между береговой линией и Филевским бульваром.
"Предусмотрено строительство мостового перехода через Москву-реку, с устройством проездов вдоль путепровода для подъезда со стороны Берегового проезда. Планируемая ширина: 4 полосы движения на мосту, 2 полосы движения на боковых проездах", – говорится в документах МКА.
План застройки территории между Филевским бульваром и берегом реки предусматривает возведение высотного жилого комплекса, двух школ на 1750 мест, трех детских садов на 750 мест, а также поликлиники и многоуровневого паркинга. Планируется реконструировать подстанцию скорой помощи и приспособить подземные паркинги жилых высоток под использование в качестве убежища в экстренной ситуации.
Фото: Москомархитектуры
В документах Москомархитектуры уточняется, что застраивать микрорайон будут в два этапа. Сперва начнут возводить жилые дома, обустроят школы и детсады, а на втором этапе построят мост и разместят систему аварийного оповещения граждан. Мост перекинут от Берегового проезда в район Шелепихинской набережной.
Кроме того, власти рассматривают возможность строительства канатных дорог через Москву-реку. Сейчас проект канатной дороги утвержден только в районе "Лужников", еще одна подобная переправа может появиться в районе ЗИЛа. Если их популярность у жителей и гостей города будет достаточно высокой, канатные дороги могут появиться также и в других местах реки-Москвы, где это будет особенно востребовано.
Заместитель руководителя экспертного центра Пробок.нет Александр Чекмарев считает, что новый мост может быть полезен автомобилистам.
"Вообще сложно оценить транспортную обстановку в этом микрорайоне ввиду его некоторой удаленности от крупных артерий. Транспортные потоки здесь обычно бывают не очень напряженными, однако мост в любом случае будет полезен. Так как он станет связкой между районами города и может снять часть нагрузки с ближайшего Шелепихинского моста", – отметил эксперт.
Вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов отмечает востребованность жилой застройки в этом районе. "Во-первых, Западный округ столицы всегда считался элитным и очень комфортным для проживания. Во-вторых, здесь традиционно хорошая экологическая ситуация, а также сравнительно неплохая транспортная доступность, которую дополнительно улучшит новый мост. Кроме того, жилой комплекс расположится недалеко от делового центра Москва-Сити и будущего парламентского центра во Мневниковской пойме", – заключил собеседник m24.ru
Ссылки по теме
- В Москве введут норматив по количеству магазинов на жилой район
- В Москве создадут 3D-модель архитектурного развития
- Половину Филевской линии "обновят" без перекрытия движения
Москва готовит архитектурную концепцию развития районов города, которая будет смоделирована при помощи передовых технологий. До конца 2016 года будут подготовлены порядка тридцати пакетов 3D-презентаций возможного развития отдельных районов города. Каждая будет содержать фото существующего положения архитектурных объектов, эскизы вариантов перспективного развития, обоснование предлагаемых градостроительных решений и 3D-визуализацию.
Кроме того, в проекты новых районов Москвы планируется закладывать обязательный минимум магазинов и объектов сервиса. Изменения должны внести в столичные нормативы градостроительного проектирования. Согласно новому постановлению, при проектировании жилых районов необходимо будет определять места для магазинов, парикмахерских и других объектов сервиса, которые понадобятся населению.