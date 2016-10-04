На западе столицы построят новый автомобильный мост через Москву-реку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В районе Филевского парка появится новый автомобильный мост через Москву-реку. Он будет построен выше по течению от Шелепихинского моста. Об этом говорится в документах Москомархитектуры. Мост соединит с другим берегом реки новый жилой комплекс, который планируется возвести между береговой линией и Филевским бульваром.

"Предусмотрено строительство мостового перехода через Москву-реку, с устройством проездов вдоль путепровода для подъезда со стороны Берегового проезда. Планируемая ширина: 4 полосы движения на мосту, 2 полосы движения на боковых проездах", – говорится в документах МКА.

План застройки территории между Филевским бульваром и берегом реки предусматривает возведение высотного жилого комплекса, двух школ на 1750 мест, трех детских садов на 750 мест, а также поликлиники и многоуровневого паркинга. Планируется реконструировать подстанцию скорой помощи и приспособить подземные паркинги жилых высоток под использование в качестве убежища в экстренной ситуации.

В документах Москомархитектуры уточняется, что застраивать микрорайон будут в два этапа. Сперва начнут возводить жилые дома, обустроят школы и детсады, а на втором этапе построят мост и разместят систему аварийного оповещения граждан. Мост перекинут от Берегового проезда в район Шелепихинской набережной.

До 2035 года планируют построить 12 новых транспортных и столько же пешеходных мостов через Москву-реку. Причем в районе ЗИЛа возведут сразу три моста . Ранее предполагалось один из них сделать разводным , но в столице не оказалось острой необходимости в таких мостах в силу отсутствия соответствующего трафика судов, как, например, в Санкт-Петербурге. Кроме того, власти рассматривают возможность строительства канатных дорог через Москву-реку. Сейчас проект канатной дороги утвержден только в районе "Лужников", еще одна подобная переправа может появиться в районе ЗИЛа. Если их популярность у жителей и гостей города будет достаточно высокой, канатные дороги могут появиться также и в других местах реки-Москвы, где это будет особенно востребовано.



Заместитель руководителя экспертного центра Пробок.нет Александр Чекмарев считает, что новый мост может быть полезен автомобилистам.

"Вообще сложно оценить транспортную обстановку в этом микрорайоне ввиду его некоторой удаленности от крупных артерий. Транспортные потоки здесь обычно бывают не очень напряженными, однако мост в любом случае будет полезен. Так как он станет связкой между районами города и может снять часть нагрузки с ближайшего Шелепихинского моста", – отметил эксперт.

Вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов отмечает востребованность жилой застройки в этом районе. "Во-первых, Западный округ столицы всегда считался элитным и очень комфортным для проживания. Во-вторых, здесь традиционно хорошая экологическая ситуация, а также сравнительно неплохая транспортная доступность, которую дополнительно улучшит новый мост. Кроме того, жилой комплекс расположится недалеко от делового центра Москва-Сити и будущего парламентского центра во Мневниковской пойме", – заключил собеседник m24.ru

Москва готовит архитектурную концепцию развития районов города, которая будет смоделирована при помощи передовых технологий. До конца 2016 года будут подготовлены порядка тридцати пакетов 3D-презентаций возможного развития отдельных районов города. Каждая будет содержать фото существующего положения архитектурных объектов, эскизы вариантов перспективного развития, обоснование предлагаемых градостроительных решений и 3D-визуализацию.

Кроме того, в проекты новых районов Москвы планируется закладывать обязательный минимум магазинов и объектов сервиса. Изменения должны внести в столичные нормативы градостроительного проектирования. Согласно новому постановлению, при проектировании жилых районов необходимо будет определять места для магазинов, парикмахерских и других объектов сервиса, которые понадобятся населению.