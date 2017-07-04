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04 июля 2017, 12:05

Город

Схема движения изменится на пяти столичных улицах с 10 июля

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Новую схему движения введут еще на пяти столичных улицах с 10 июля, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. Одностороннее движение организуют на следующих участках:

  • улица Новая от улицы Весенняя до дома 22 с разметкой 60 парковочных мест;
  • четная сторона Карельского бульвара от улицы Вагоноремонтной до Долгопрудной, нечетная – от улицы Долгопрудной до Вагоноремонтной с организацией 60 дополнительных парковочных мест;

    • Фото: информационный центр департамента транспорта Москвы

  • проезд Досфлота от улицы Лодочной до дома 5 с возможностью для остановки/стоянки 22 автомобилей;
  • 1-я Боевская улица от улицы Стромынка до улицы Матросская Тишина с организацией 32 дополнительных парковочных мест;


На участке 3-й Хорошевской улицы от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина восстановят двустороннюю схему движения. На участке разметят 75 машино-мест.

дороги новые схемы движения

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