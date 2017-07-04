Схема движения изменится на пяти столичных улицах с 10 июля

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Новую схему движения введут еще на пяти столичных улицах с 10 июля, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. Одностороннее движение организуют на следующих участках:



улица Новая от улицы Весенняя до дома 22 с разметкой 60 парковочных мест;

четная сторона Карельского бульвара от улицы Вагоноремонтной до Долгопрудной, нечетная – от улицы Долгопрудной до Вагоноремонтной с организацией 60 дополнительных парковочных мест;



Фото: информационный центр департамента транспорта Москвы проезд Досфлота от улицы Лодочной до дома 5 с возможностью для остановки/стоянки 22 автомобилей;

1-я Боевская улица от улицы Стромынка до улицы Матросская Тишина с организацией 32 дополнительных парковочных мест;



На участке 3-й Хорошевской улицы от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина восстановят двустороннюю схему движения. На участке разметят 75 машино-мест.