Участок Рублевки будут закрывать на ночь до августа

Фото: m24.ru

С 7 июля по 1 августа Рублево-Успенское шоссе по ночам будут перекрывать. Проехать автотранспорту не удастся по участку от Подушкинского шоссе до Красногорского, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Движение ограничат в связи с проведением ремонтных работ. Дорога будут закрывать ежедневно с 23.00 до 05.30.

Госавтоинспекция информирует, что объехать участок, которому предстоит ремонт, можно по:

- Можайскому шоссе,

- автодороге М9 "Балтия",

- Ильинскому шоссе.

Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты движения.