Участок Рублевки будут закрывать на ночь до августа

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С 7 июля по 1 августа Рублево-Успенское шоссе по ночам будут перекрывать. Проехать автотранспорту не удастся по участку от Подушкинского шоссе до Красногорского, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Движение ограничат в связи с проведением ремонтных работ. Дорога будут закрывать ежедневно с 23.00 до 05.30.
Госавтоинспекция информирует, что объехать участок, которому предстоит ремонт, можно по:
- Можайскому шоссе,
- автодороге М9 "Балтия",
- Ильинскому шоссе.
Водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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